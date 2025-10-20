BRAVO, PLAVI /

Povijest je ispisana! Dinamo slavio u prvoj europskoj utakmici nakon lude završnice

Povijest je ispisana! Dinamo slavio u prvoj europskoj utakmici nakon lude završnice
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Dinamo je vodio veći dio utakmice

20.10.2025.
21:55
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

KK Dinamo je u ponedjeljak u Draženovu domu odigrao svoju prvu europsku utakmicu u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige (ENBL) i upisao povijesnu pobjedu u nevjerojatnoj utakmici. Krajnji rezultat bio je visokih 108:105. 

Dinamo je vodio veći dio utakmice. Slovan je vodio tek u prvoj četvrtini i onda 101:100 minutu i 15 sekundi do kraja utakmice. Najveća Dinamova prednost iznosila je 12 poena razlike, a početkom posljednje četvrtine bilo je 11 razlike za zagrebačku momčad. U napetoj završnici uz veliku podršku Bad Blue Boysa Dinamo je ipak bio koncentriraniji i došao do prve europske pobjede.

Sve o KK Dinamu čitajte na portalu Net.hr. 

 

 

 

 

Briljirali su Emil Savić i DeLonnie Hunt. Savić je ubacio 26, a Hunt 25 poena te podijelio 9 asistencija. Upravo je Amerikanac zabio ključni koš na kraju utakmice i oduzeo loptu koja je značila pobjedu Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: FIFA ima problem s ponašanjem hrvatskih navijača: Evo zašto je stigla nova kazna

Kk Dinamo Zagreb
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
BRAVO, PLAVI /
Povijest je ispisana! Dinamo slavio u prvoj europskoj utakmici nakon lude završnice