Povijest je ispisana! Dinamo slavio u prvoj europskoj utakmici nakon lude završnice

KK Dinamo je u ponedjeljak u Draženovu domu odigrao svoju prvu europsku utakmicu u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige (ENBL) i upisao povijesnu pobjedu u nevjerojatnoj utakmici. Krajnji rezultat bio je visokih 108:105.

Dinamo je vodio veći dio utakmice. Slovan je vodio tek u prvoj četvrtini i onda 101:100 minutu i 15 sekundi do kraja utakmice. Najveća Dinamova prednost iznosila je 12 poena razlike, a početkom posljednje četvrtine bilo je 11 razlike za zagrebačku momčad. U napetoj završnici uz veliku podršku Bad Blue Boysa Dinamo je ipak bio koncentriraniji i došao do prve europske pobjede.

Briljirali su Emil Savić i DeLonnie Hunt. Savić je ubacio 26, a Hunt 25 poena te podijelio 9 asistencija. Upravo je Amerikanac zabio ključni koš na kraju utakmice i oduzeo loptu koja je značila pobjedu Dinama.

