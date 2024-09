Panagiotis Giannakis bio je sinoć u Areni Zagreb, na spektaklu povodom 60. rođendana Dražena Petrovića. Grčki Bogovi spustili su se na tlo i pojavili u najvećoj hrvatskoj dvorani, kako bi se poklonili našem Draženu.

Odrastao u siromašnoj četvrti

Najpoznatiji košarkaški Zmaj, kako je Panagiotisu Giannakisu bio nadimak, oplemenio je dvoranu i čitav event.

Giannakis je rođen i odrastao u siromašnoj četvrti Nikaia u Ateni, te je simbol prave sportske romantike, sretne priče o siromašnom dječaku koji se popeo na Olimp.

Giannakis je počeo prvo igrati nogomet u svom kvartu u Ateni s prijateljima. Rano je pokazao sklonost sportu, non-stop je bio vani, volio se igrati i baviti sa svim sportovima, a posebno se zaljubio u košarku.

Galis i Giannakis partneri u 'zločinu'

Počeo je potom, onako zainteresirano, pratiti utakmice lokalnog košarkaškog kluba, a kasnije mu je prišao i glavni trener mlade momčadi Ionikos Nikaiasa, te ga pozvao u klub. Ostalo je povijest. Već sa 13. je igrao za seniore. Bilo je to 1972. Tada je Ionikos igrao u drugoj ligi.

Panagiotis Giannakis je, uz Nicosa Galisa, jedan od najvećih grčkih košarkaša svih vremena i veliki pljesak publike u Areni pokazatelj je koliko ga i dan danas u Hrvatskoj cijene, pamte, od starijih do novijih košarkaških generacija. U reprezentaciji Grčke je našao velike suigrače i ujedinio talente s njima, poput Nikosa Galisa, s kojim je igrao i u Arisu, Fanisa Christodouloua i druge grčke legende iz tih godina, a do tih su odličja dolazili preko superjakih reprezentacija Jugoslavije i SSSR-a.

Foto: Profimedia

Legendarni playmaker grčke košarkaške generacije iz 80-ih godina, europske je uspjehe nizao s grčkim klubom Arisom, a vrhunac karijere bili su mu reprezentativna europska odličja – zlato 1987. i srebro 1989. godine. Reprezentativnu karijeru je završio 1996. godine, a kasnije je vodio i grčku košarkašku reprezentaciju.

Svi znaju tko je Panagiotis "Notis" Giannakis ili jednostavno Yannakis. Imali smo čast porazgovarati s njim sinoć nakon završetka revijalne utakmice između timova Dražen i Hrvatska (110-107 za tim Dražen).

"Sretan sam što sam ovdje i što se mogu pokloniti naslijeđu Dražena Petrovića. Dražen je čovjek koji je košarci, ali i sportu, toliko toga dao", počeo je svoju priču za portal Net.hr Panagiotis Giannakis. Po čemu najviše pamti Dražena?

"Naporan, uporan, konstantan rad. Bio je luđački fokusiran na trening. Uz to, krasio ga je rijetko viđen talent. I strast. To je ono što ga je guralo u situacijama kad su se utakmice lomile. Dražen je u sebi imao ono što nitko dotad nije, a to da je objedinjavao sve navedene karakteristike. Imao si talentirane, radnike, ali ne igrača koji je sve to imao u sebi, odjednom", govori Giannakis.

'Draženovo naslijeđe je ogromno'

Neke stvari ostaju zauvijek u pamćenju. I dan danas, mnogi gledaju Draženove poteze, šut, izbačaj, finte i promjenu smjera prilikom oslobađanja suparnika da bi dobio loptu. I taj šut. Jedinstven. Tako brz i mekan. Poput haubice.

"Draženovo naslijeđe, ostavština su ogromni Toliko toga nam je dao, trikova, finti, izmislio je neke nove stvari i ubrzao ih. O šutu neću ni pričati. Izniman, besprijekoran, čist, ubojit, kad ga je krenulo, mogao ti je hladno staviti 35 do poluvremena. Dražen je i mene činio boljim košarkašem kad sam igrao protiv njega. Izvlačio je maksimalno iz mene", izjavio je Giannakis.

Otkrio nam je i neke detalje iz karijere o Draženu Petroviću...

'Dražen nije bio običan košarkaški smrtnik'

"Upoznao sam ga kad je bio mlad. Primijetio sam tada kod njega jedan detalj. Naime, sve će napraviti da pobjedi suparnika, ali baš sve. I pritom će ići do krajnjih košarkaških granica. Nije se bojao nikog, pa se bacao na glavu i samo trpao. U serijama. Uz to, znao je i podvaliti loptu. Svaku utakmicu je dao sve od sebe, u oba smjera. I sad pazite ovo. Kad sam Dražena sreo opet nakon nekih mjesec dana igrajući opt protiv njega, bio je još bolji. Tada sam rekao kako ovaj dečko nije običan košarkaški smrtnik."

Nastavio je pričati...

"Nikad neću zaboraviti način na koji je pokazao svoje talente u NBA ligi i put koji je prošao i mladi košarkaši bi trebali u tome satkati svoju filozofiju. Teško mu je bilo u početku, jer su njegov karakter, pobjednički mentalitet i talent bili drugačiji od ostalih. Nije odustajao, a vjerujte mi, mnogi bi odustali i vratili se u Europu, Ne i on. Ostajao je dodatno na treninzima, trenirao preko ljeta i eksplodirao u Netsima. On je bio prvi koji je otvorio put strancima u NBA ligi, jer je bio prvi Europljanin koji je igrao na takvoj razini na kojoj je igrao. Prvi je stranac koji je tako dominirao u NBA ligi."

'Ova djeca, to je Draženova najveća ostavština'

U tom trenutku jedno je dijete prošlo pokraj nas.

"Gledajte vi sad ovo", rekao nam je Panagiotis Giannakis, okrenuo se i pokazao prema dječaku koji nije imao možda više od 5. godina.

"Evo vidite, to je njegova ostavština, najveća i to je nevjerojatno. Nakon 31 godinu od pogibije, njega se ljudi, ne sjećaju, nego pamte i žive. On je tu s nama sad."

Pamte i vas...

"Pamte, nisam baš tako star", u šali je dobacio slavni grčki bivši košarkaš...

"Gledajte, ja volim ovu igru. Kad sam bio košarkaš, uživao sam igrajući ju i zato sam bio uspješan. Isti slučaj je bio s Draženom, ako ne i veći. Volim ovu igru jer košarka čovjeka čini boljim. U košarci prepoznaš sebe, svoje reakcije nakon poraza i pobjeda, kako ćeš to sve prihvatiti, nakon dobrih i lošijih partija. Bitno je u košarci razumijeti suparnika, stvarati prijateljstva i vjerujte mi, to je najbolji trening i trener za svakog igrača."

'U košarci naučiš nikad ne odustajati'

Giannakis nam je približio svoju košarkašku filozofiju i objasnio kako je košarka utjecala na njega kao čovjeka...

"U košarci naučiš nikad ne odustajati. Mentalno si jači, jer kao profesonalac prolaziš čitav niz amplituda. Draženovo naslijeđe toliko je da ovu memorijalnu utakmicu podupiru i Vlada Republike Hrvatske. A radost djece i ovoliko mladih su najveća pobjeda svega. Dražen bi baš to htio. Jako je volio djecu, najmlađe, znao je da im je uzor."

Foto: Profimedia

O našim košarkašima je naveo:

"S ovih prostora uvijek su dolazili vrhunski košarkaši. Hrvatska ima svjetlu budućnost što se tiče košarke, ali uvijek treba pomoć države za sport. Vidim večeras da to hrvatska košarka i ima."

'Danas košarka nisu samo fizikalije, bez jake glave nema ništa'

I za kraj, dotaknuli smo se nekadašnje i današnje košarke, posebno NBA lige. Je li prije bila više igra i maštovitost, a danas fizičke predispozicije?

"Za mene, košarka danas je spoj kondicije, atleticizma, mentalnog djela, dinamike i tehnike. I mora se poznavati taktika koja je evoluirala. Sve to morate znati staviti u jednu momčad ili jednog košarkaša. Nitko ne može samo biti dominantan zahvaljujući fizikalijama, to što može skočiti, što je jak i moćan u duelima, što zna zabiti, predriblati, pucati trice ili zakucati, bez jakog psihičkog djela, znači glave i tehnike. Bez toga nema. Toliko o tome da je NBA liga samo hrpa košarkaša koji su fizički dominantniji. Ako mene pitate što ja težim od igrača - naporan rad i pametne reakcije. To tražim. Te dvije stvari ako posložiš i dobiješ, možeš sve. Dražen je upravo to i imao, prije svih, daleko prije svih", zaključio je Panagiotis Giannakis.

