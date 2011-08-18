'Nije moj stil, ali otkrit ću tko je uistinu Vlade Divac'

Do sukoba je došlo kada je Divac izjavio kao je izbor srpskog stručnjaka za izbornika Slovenije pogrešan, te kako bi bilo bolje da je ostao Jure Zdovc. Iako tvrdi da to nije njegov stil, Maljković je spreman za nastavak verbalnog rata, ali i objavljivanje kompromitirajućeg materijala o bivšem košarkašu LA Lakersa.

"Spreman sam za nastavak. Imam elaborat koji do detalja predstavlja lik i djelo tog čovjeka. To nije moj način, mi smo dva različita svijeta. Ja živim u jednom, on u drugom, u koji ja ne želim ulaziti", rekao je Maljković za Kurir.

Ranijoj izjavi da je Divac lažov i prevarant, slovenski izbornik je pridodao riječ "ozbiljan".

"Odgovorio sam mu, jer nije to prvi put da tako radi. Inače sve rješavam razgovorom, a ovaj put sam imao puno poziva poznanika, jer su vidjeli da to nije u mom stilu. Divac je pretjerao. Imao je već takve izlete u javnosti i zato bih ranijoj izjavi dodao riječ ozbiljan. Dakle, Divac je ozbiljan prevarant i ozbiljan lažov", zaključio je Maljković.

