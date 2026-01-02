FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko vidio tijekom strašnog susreta

Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko vidio tijekom strašnog susreta
×
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

2.1.2026.
13:45
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Pripreme za vjenčanje godine u Vrilu su u punom jeku! General Badurina priprema se za veselje nakon niza godina, a Domazet mu otkriva da vjerojatno neće biti Katarinina pratnja na vjenčanju. Kod sestara Runje velike pripreme, Stipan je uzbuđen što su mu sestre ukazale veliku čast - vodit će Cvitu pred oltar umjesto pokojnog joj oca.

Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko vidio tijekom strašnog susreta
Foto: Rtl
Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko vidio tijekom strašnog susreta
Foto: Rtl

Kod Ivice obitelj konačno na okupu, a na doručku su im se pridružili i Rajka i Nikola. Nikola je tužan što mu Jakov i ostatak Ivičine obitelji neće biti na svadbi, no jedva čeka svoj veliki dan. Uskoro stiže Sikirica i otkriva Jakovu da se treba vratiti na svoj posao! Ivici i njegovoj obitelji stižu, čini se, bolji dani.

Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko vidio tijekom strašnog susreta
Foto: Rtl

Marko i Čavka u staji razgovaraju o svemu, a njihov razgovor načuje Vice! Čavka se ne može suzdržati te u bijesu napada Vicu. Marko smiruje situaciji i natjera Čavku da se ispriča Vici.

Mirjana se ponovno tajno nalazi s Domazetom, no niti ne slute da nisu sami! Netko ih je vidio u strasnom susretu!

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Opatijski kukali otvorili sezonu kupanja: 'Postali su svjetska atrakcija'

Divlje Pčele
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVLJE PČELE /
Hoće li najveća tajna Vrila isplivati? Mirjanu i Domazeta netko vidio tijekom strašnog susreta