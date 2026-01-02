Poznati hrvatski kipar uhićen zbog prijetnji supruzi: 'Ovo je moja zemlja! Ubit ću te!'

Ugledni hrvatski kipar Radivoje Jovičić uhićen je zbog sumnje da je prijetio supruzi od koje se razvodi. Trenutačno se nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu kako ne bi ponovio kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.

Jovičić je već ranije prijetio supruzi nakon što je njihov brak doživio slom, zbog čega mu je bila izrečena uvjetna kazna. Unatoč tome, nije se smirio, već je na montažni objekt u kojem se nalazi njezin obrt za prodaju vaza – u Ulici Hermana Bollea na Mirogoju, gdje se nalazi i njegova radionica – bacio kamen.

"Ovo je moja zemlja! Ubit ću te!", zaprijetio je supruzi, a navodno je rekao i da će sve politi benzinom i zapaliti. S obzirom na to da Jovičić ima registriran pištolj, supruga se uplašila i sve prijavila policiji, piše Večernji list.

Jovičić je policiji priznao da je pobjesnio i supruzi svašta izgovorio. Budući da je prekršio ranije izrečenu uvjetnu kaznu, uhićen je i prijavljen. Tužiteljstvo je protiv njega zatražilo određivanje istražnog zatvora, što je sud i prihvatio.

Jovičić je inače viši konzervator-restaurator za etnološki materijal, koji gotovo već dva desetljeća promovira kulturu tradicijskog graditeljstva. U kiparski krugovima poznat je po zahtjevnim restauratorskim zahvatima na metalnim i bakrenim konstrukcijama kupola i crkvenih tornjeva koji s bili oštećeni u potresima u Zagrebu i Petrinji.

Nakon potresa rukovodio je obnovom kupole Bazilike Srca Isusova u Palmotićevoj ulici, gdje je restaurirao dekorativne elemente. Osim toga radio je i na obnovi kupole Preobraženske crkve na Cvjetnom trgu te na projektima vezano za obnovu crkvenih objekata u Remetama.

