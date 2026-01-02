Džomba, Vori i Vargek spremni za 'Vrijeme je za rukomet': 'Doček na Trgu nikada nećemo zaboraviti'

Europsko prvenstvo za rukometaše kreće 15. siječnja, a na RTL-u, rukometnom televizijskom domu, pripreme su u punom jeku. Uredniku i voditelju hvaljene emisije 'Vrijeme je za rukomet' i ove godine se u studiju pridružuju sjajni Mirza Džomba i Igor Vori!

RTL-ova rukometna ekipa spremna je za nova sportska uzbuđenja uoči početka Europskog prvenstva za rukometaše. Rukometni velikani Mirza Džomba i Igor Vori stručni su komentatori koji će se ove godine uredniku i voditelju emisije 'Vrijeme je za rukomet' pridružiti u zagrebačkom studiju emisije 'Vrijeme je za rukomet'.

Foto: Rtl

Marko Vargek s Džombom i Vorijem pokazao je sjajnu televizijsku kemiju na prošlogodišnjem Svjetskom prvenstvu te je svjestan, kaže, da je pred ekipom pravi izazov. "Jako mi je drago da smo ponovno skupa. Imamo izazov – napraviti jednako zabavnu i stručnu emisiju kao što je bila uživo iz Arene Zagreb, ovaj put nemamo kulisu i zvuk navijača, no pripremamo dobru emisiju, jako smo dobar tim", otkriva Vargek uoči EP-a.

Foto: Rtl

Trenutaka za pamćenje s Džombom i Vorijem Vargek ima napretek, a prošlogodišnji uspjeh rukometaša i dalje pamti kao da je bilo jučer. "Toliko trenutaka za izdvojiti. Istaknuo bi gol Marina Šipića Mađarskoj sa sirenom i osjećaj euforije i nevjerice nakon plasmana u polufinale. Svakako doček na Trgu kada smo praktički direktno iz aviona, iz Osla - Džomba, Vori i ja stigli na glavni zagrebački trg i odradili četiri sata programa uživo koji je pratila cijela Hrvatska. Svakako ne treba zaboraviti poljupce Mirze i Igora na početku svake emisije", kroz smijeh dodaje urednik i voditelj emisije 'Vrijeme je za rukomet'. Slaže se i Mirza Džomba, koji kaže da nikad neće zaboraviti doček rukometaša na zagrebačkog trgu!

Foto: Rtl

Otkrio je Džomba i svoja očekivanja od Europskog prvenstva. "Prvenstvo očekujem da će biti izjednačeno, ima puno ekipa koje su tu negdje što se tiče kvalitete, ako isključimo Dansku. Desetak ekipa je tu koje su stvarno blizu jedna drugoj, među njima i Hrvatska, puno toga će utjecati i teško je govoriti o prognozama. Bitno je da Hrvatska stigne zdrava i spremna i s pozitivnom atmosferom od prošle godine, da pokušamo napraviti približno dobar rezultat", otkrio je Džomba uoči EP-a.

Gledatelji emisije 'Vrijeme je za rukomet', kaže RTL-ov stručni komentator, mogu, kao i uvijek, očekivati objektivnost i jednostavnost - što je prava formula uspjeha emisije. "Gledatelji mogu od nas očekivati objektivnost i jednostavnost u objašnjavanju tijeka utakmice i onima koji slabije poznaju rukomet", jasan je Džomba.

Foto: Rtl

Proslavljeni Igor Vori progovorio je, pak, o ritualima uoči emisije 'Vrijeme je za rukomet'! "Nemamo posebnih rituala, pripremamo se za protivnika s kojim Hrvatska igra, a ostalo nam sve dolazi spontano i to je ono što je najbolje. S naše strane ćemo gledateljima pokušati dočarati i prikazati naša razmišljanja. Najvažnije je da na kraju svega budemo svi zadovoljni, posebice rezultatom naše reprezentacije", otkrio je Vori o emisiji 'Vrijeme je za rukomet' i svojoj ulozi stručnog komentatora.

Nova doza uzbuđenja, nezaboravnih utakmica i trenutaka u emisiji 'Vrijeme je za rukomet' gledatelje očekuje od 15. siječnja na RTL-u i platformi Voyo. Prije početka prvenstva, pred reprezentacijom je utakmica u Zagrebu 8. siječnja protiv Njemačke te uzvratni susret u Hannoveru 11. siječnja.

Ne propustite - rukometni siječanj na RTL-u i platformi Voyo!