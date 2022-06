Hrvatsku mušku košarkašku reprezentaciju krajem 30. lipnja i 3. srpnja čekaju dvije posljednje utakmice u prvom krugu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2023. u Ljubljani protiv Slovenije i u Rijeci protiv Finske, a izbornik Damir Mulaomerović je u srijedu u Zagrebu okupio veći dio od 17 kandidata s njegovog popisa.

Zbog NBA pravila Bojan Bogdanović i Ivica Zubac će se suigračima moći priključiti tek 27. lipnja.

"Ne treba posebno objašnjavati važnost ovih utakmica. Čini mi se da posljednjih desetak godina u regiji nije iskazan ovako velik interes kao što je to za utakmicu Slovenija - Hrvatska. U našoj je skupini toliko neizvjesno da će se igrati do zadnje minute pa se nadam da ćemo se dobro spremiti i biti zdravi", rekao je na konferenciji za medije Mulaomerović.

Nakon četiri odigrana kola u skupini C europskih kvalifikacija Hrvatska je zadnja u skupini sa samo jednom pobjedom, ostvarenom u produžetku na gostovanju u Švedskoj, ali s dvije pobjede još uvijek može završiti i na prvom mjestu koje sada drži Finska s učinkom 3-1, dok Slovenija i Švedska imaju polovično uspješnih 2-2.

'Treba raditi, "mučati" i dobro se pripremiti'

Iako pozicija nije nimalo ugodna, predsjednik Stručnog savjeta HKS-a za mušku košarku Dino Rađa s optimizmom gleda na predstojeće dvoboje.

"Smatram da imamo pravo biti optimisti s obzirom na ekipu koja se okuplja, uključivši euroligaške i NBA igrače. Treba raditi, 'mučati' i dobro se pripremiti. Bit će nam puna dvorana u Ljubljani, a u tim je uvjetima gušt igrati, tako da se nadam da će im to svima biti jedan veliki izazov", rekao je Rađa.

U Zagrebu se u srijedu, 15. lipnja, okupila Muška seniorska reprezentacija s ciljem priprema za treći kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo koje će se 2023. godine odigrati u Indoneziji, Japanu i na Filipinima.

Neobično ljeto

Povodom okupljanja reprezentacije održana je i konferencija za medije kojoj su nazočili predsjednik Stručnog savjeta za mušku košarku Dino Rađa, izbornik reprezentacije Damir Mulaomerović i reprezentativac Mario Hezonja.

"Čeka nas jedno neuobičajeno ljeto, gdje imamo, ako Bog da, dva kvalifikacijska prozora za Svjetsko prvenstvo i zatim Europsko prvenstvo. Ne bih previše o protivnicima, ni o onome što nas čeka, interesira me samo Hrvatska, naša ekipa. Htio sam se pripremiti što bolje, što mentalno, što fizički, jer sam znao da me nakon teške i duge sezone u Europi čeka jako teško ljeto, ali takve prilike grade velike stvari. Vrijeme je da počnemo kreirati jednu lijepu priču i počnemo se boriti za medalje, jer mislim da Hrvatska tamo pripada", poručio je Hezonja.

'Ovo je prioritet'

Nažalost, što zbog ozljeda, što zbog osobnih izbora nekih igrača, izbornik Mulaomerović nije za ovu akciju uspio sastaviti najjači mogući sastav te je nekoliko riječi posvetio igračima koje je morao izostaviti.

"Stavio sam na popis i Krušlina koji se javio da ima parcijalnu rupturu palca. I prije finala prvenstva zvao sam Tonija Nakića, no on je izjavio kako ima problem sa skakačkim koljenom te da nije sto posto spreman i ne može dati svoj maksimum, što ja mogu prihvatiti i ne pada mi na pamet da bilo koga prisiljavam da bude s nama. Branković je odlučio otići na NBA workout, a ja smatram da je na neki način pogrešno odlučio jer će se ovih petnaestak momaka u Opatiji boriti za mjesto u reprezentaciji, a to treba biti čast, obveza i prioritet. Konačno, sinoć me Matković telefonski kontaktirao i najavio kako neće moći doći na početak priprema i ostaje do daljnjeg u Americi zbog drafta, jer je dobio određene garancije, a mora odraditi još neke treninge. Njegov je nastup neizvjestan, jer ne znamo do kada će se zadržati tamo. Radi se o momku koji je odigrao sjajnu utakmicu u Švedskoj i koji je na neki način budućnost reprezentacije. Iskreno mi je žao jer smatram da je ovo prioritet, a isto tako mogu razumjeti ako se radi o tome da je dobio garanciju da će dobiti neku NBA ponudu", pojasnio je izbornik te na novinarsko pitanje posebno istaknuo primjer Dragana Bendera:

"Vrlo me pozitivno iznenadio, rekao je kako bi došao trenirati bez obaveze da bude u dvanaest, kako bi volio biti članom reprezentacije. Mislim da je to pravi stav. Bio sam u kontaktu s Nikolom Vujčićem koji je rekao da je u dosta dobrom stanju i da trenira, no vrijedno je spomenuti kako se Dragan sam javio."

Bogdanović i Zubac će se priključiti 27. lipnja zajedničkim treninzima, a do tada će raditi individualno.

"Imat ćemo ih na tri-četiri treninga, no najvažnije je da će individualno trenirati i biti spremni. Mi smo spremni, neki su momci umorni jer su nedavno završili u klubovima, no probat ćemo sve to u ovih 15 dana spojiti, napraviti dobru atmosferu, dobro trenirati, a imat ćemo najbolje moguće uvjete, HKS je izašao u susret svemu što sam tražio. Na meni ostaje da složim jednu fajtersku, dobru ekipu i da odemo u Sloveniju s puno samopouzdanja i odigramo, prije svega, dobru utakmicu", zaključio je Mulaomerović.

Pripreme u Opatiji pa Rijeci

Ulaznice za utakmicu u ljubljanskoj Areni Stožice (30. lipnja, 20.15 sati) rasprodane su u rekordnom roku, jer će slovenski ljubitelji košarke željeti vidjeti na djelu reprezentaciju predvođenu Lukom Dončićem. Tri dana poslije (3. srpnja, 20 sati) Hrvatska će u riječkoj dvorani Zamet dočekati Finsku kad će biti jasnije i kakvi su izgledi za osvajanje jednog od prva tri mjesta koja vode u drugi krug kvalifikacija za SP kojem će 2023. domaćini biti Filipini, Indonezija i Japan.

Po završetku konferencije za medije u Zagrebu reprezentativci su se zaputili prema Kvarneru, gdje će se prvo u Opatiji, a potom i u Rijeci, pripremati za prvu ljetnu akciju u ovoj godini.