Chicago Bullsi su u svojoj povijesti osvojili šest naslova prvaka NBA lige, a svi su došli u eri jednog i jedinog Michaela Jordana. Jordan i ekipa su u dva navrata ostvarili three-peat, odnosno bili su prvaci tri godine za redom.

Prije 25 godina došli su do petog naslova nakon što su u finalu svladali Utah Jazz koje su predvodili velikani Karl Malone i John Stockton. Bullsi su slavili 4:2 u seriji te nisu dozvolili Jazzerima bilo kakvo iznenađenje.

U prvoj utakmici Jordan je ubacio 31, a u drugoj 38 poena te su Bullsi stigli do velikog vodstva od 2:0, no nakon sjajnih predstava Stocktona i Malonea Jazzeri su uspjeli izjednačiti.

Pamti se i potez Kukoča

U trećem susretu Malone je ubacio 37 poena i uhvatio deset skokova, dok je Stockton podijelio 12 asistencija, u četvrtoj utakmici Malone je stao na 23 poena i deset skokova, dok je sjajni playmaker ponovio uspjeh u asistencijama iz treće utakmice. No, onda je došlo vrijeme Michaela Jordana i Bullsa.

Peta utakmica pamtit će se do kraja vremena. Takozvana "The Flu Game", odnosno utakmica na kojoj je Jordan nastupao bolestan. Godinama se već priča o njegovoj predstavi u toj utakmici, a postoje nagađanja kako je za sve bio kriv alkohol, a ne otrovanje želuca lošom hranom. Bilo kako bilo, Jordan je ubacio 38 poena, uhvatio sedam skokova, podijelio pet asistencija i doveo Chicago na korak do petog naslova.

Na šestoj utakmici finala ponovno je briljirao Michael Jordan, koji je ubacio 39 poena, uhvatio 11 skokova i podijelio četiri asistencije i tako doveo Bullse na korak do savršenstva. Velikog uspjeha prisjetili su se i sami Bullsi na društvenim mrežama, a sve su proslavili uz krasno zakucavanje našeg Tonija Kukoča, koji je na kraju susreta pomogao da Scottie Pippen presiječe jedno dodavanje, nakon čega je ponajbolji hrvatski košarkaš u povijesti zakucao i zaključio pobjedu Bullsa.

Jordan je u finalu prosječno ubacivao 32,3 poena, hvatao sedam skokova i dijelio šest asistencija, a pratio ga je sjajni Pippen s 20 poena u prosjeku. Tako su Bullsi ponovno stali na kraj sjajne momčadi Jazza, koji, predvođeni Maloneom i Stocktonom, nikada nisu uspjeli doći do naslova.