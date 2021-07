Još su svježe rane od subotnjeg debakla hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Spaladium Areni, na domaćem parketu. Ne stišavaju se strasti, tuga i razočarenje nisu manji nego upravo suprotno i ono što nije dobro, počele su optužbe, nekako se sve dodatno zakuhalo. Predsjednik stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa javno proziva i upire prstom u izbornika Veljka Mršića s pričom kako je napravio košarkaško samoubojstvo. Mršić pak govori kako su kvalifikacije bile bonus natjecanje i prilika za okupljanje reprezentacije bez obzira što je Vlada RH u njih ulupala 20 milijuna kuna, kako je on odgovoran za ne plasman košarkaške Hrvatske u Tokio odnosno kako ne bježi od te odgovornosti...

'Rađa smatra kako je Mršić trebao nakon Njemačke priznati sebi kako je zaje*bao'

Međutim, Rađa smatra kako je Mršić trebao nakon Njemačke priznati sam sebi kako je zaje*bao, a ne kazati da je Hrvatska odigrala najbolju utakmicu na turniru.

Nazvali smo izbornika Veljka Mršića koji se samo za Net.hr po prvi put osvrnuo na izjave Dina Rađe, ali i detaljnije ušao u problematiku s kojom se susreo uoči kvalifikacijskog turnira u Splitu, odnosno prokomentirao što se dogodilo u Spaladium Areni, kako sad na sve gleda, je li negdje pogriješio i što bi sad drugačije napravio...

" U pripremnom periodu sigurno da je bilo grešaka s moje strane. Napravio bih drugačiji program, hajmo to tako reći. Osam dana prije početka turnira još je bilo na vagi hoće li doći Zubac ili Bogdanović. Onda kad smo vidjeli da je otpao Zubac onda smo naknadno pozvali i Planinića kao trećeg visokog igrača. Iz današnje perspektive, kad vidim što se događalo, vjerojatno bi napravio drugačije. Sastavio bi jednu reprezentaciju koja bi mogla dva tjedna trenirati zajedno u kontinuitetu, možda čekati jednog igrača da se priključi a ne ovako, da u valovima dolaze i da svako pet-šest-sedam dana krećemo opet ponovno s istim stvarima. Nismo mogli držati kontinuitet, intenzitet treninga tijekom priprema na zadovoljavajućoj razini. Mislim da je to dosta toga poremetilo. Ja sam rekao da sam najodgovorniji i ne bježim od te odgovornosti niti sad, to i vama govorim", iskreno nam je u utorak prije podne kazao Veljko Mršić.

'Kritike me ne smetaju'

NET.HR: Je li vas strah otkaza ili je vaša pozicija, izbornička stolica sigurna?

MRŠIĆ: Ne znam stvarno, mene kritike ne smetaju, ja sam prvi samokritičan o tome kako smo mi izgledali. Iz analize sam hajmo reći 95% siguran zašto smo tako izgledali. Mislim da nas nigdje ne vode ove katastrofične izjave pojedinaca unutar Saveza.

NET.HR: Mislite li tu na Dina Rađu?

MRŠIĆ: Pa da. To što on govori je neutemeljeno. Kažem, prvo treba napraviti dobru analizu, s kim smo igrali, što smo igrali, govorio sam otpočetka, kad sam izabran za izbornika znači to je bilo cilj, glavni i osnovni, jedino natjecanje što smo imali, kvalifikacije za Eurobasket, da je to osnovni cilj, plasman na Eurobasket i to smo ostvarili nakon neuspjeha u prethodnim kvalifikacijama za SP i nakon toga posljedično EP. Ovaj turnir nam je došao spletom okolnosti, znači mi ga nismo zaslužili kroz natjecanje nego smo rezultatima, preko rezultata pojedinih reprezentacija na SP-u ušli na turnir, po renkingu. U startu sam govorio da tu trebamo biti realni. Nismo znali u kakvom ćemo sastavu doći zbog NBA-a, bilo je tu i dosta ozljeda. Nismo država koja ima 50 vrhunskih igrača, znači svaki izostanak nama puno znači. Mi unutar sustava trebamo se odgovornije ponašati, ne ići s nekim euforijama niti posljedično tome depresijama. Kažem, je*iga, tako je kako je, trebamo biti realni u procjenama naše snage.

'Nakon svake utakmice sam govorio da ne izgledamo dobro, da je to moja odgovornost'

NET.HR: Koliko je realno to što Dino Rađa govori i poručuje neka se Veljko Mršić pogleda u ogledalo i kaže 'možda sam i zaje*ao?' Samokritični ste, pa jeste li za*ebali?

MRŠIĆ: Rekao sam da sam najodgovorniji i ja ne bježim od te odgovornosti. Nakon prve utakmice sam kazao da ne izgledamo dobro, da je to moja odgovornost i tako sam nakon svakog susreta govorio. Pa neću se sad kao papagaj ponavljati, ako sam rekao jednom, ako sam nakon Tunisa rekao drugi put to isto, ponovio, nakon Njemačke sam kazao da smo odigrali najbolju utakmicu na turniru do tada što je činjenica, međutim, nije bilo opet dovoljno dobro i kazao sam na taj način da je teško igrati te da smo izgubili od bolje momčadi. Ne znam što tu nije bila samokritika, analiza se radi par dana kasnije, ne odmah nakon utakmice. Kažem, sve sam rekao jasno i glasno. Treba slušati a ne biti zatvorenih ušiju i očiju.

NET.HR: Koliko te strelice prema vama utječu na vašu budućnost, vaš plan i zacrtano na klupi košarkaške reprezentacije Hrvatske?

MRŠIĆ: Od starta govorim da trebamo imati jedno jedinstvo, koheziju, ne samo unutar momčadi nego od vrha Saveza do dna, tu je uključena i momčad. Sigurno da takve izjave ne doprinose tome, kažem ja sam jasno odaslao, predočio i poziv igračima koji su na spisku i plan priprema, nitko tu nije stavio nikada nikakvi veto i onda poslije ovakve izjave, mislim da ne doprinose tome na čemu od početka radimo. Uvijek govorim, najvažnije je jedinstvo, kontinuitet, raznorazne promjene. Evo Češka, plasirali su se na OI, 2015. kad su nas dobili na onom Eurobasketu u Francuskoj 20 razlike, nakon 6 godina imaju istu petorku, na okupu su, možda čak i istog izbornika, tako da je kontinuitet jako važan, vidimo i u tom slučaju. Kod nas se stalno događaju promjene, smjene nakon rezultata. Nema problema, ako je tome tako... Ali, to nas nigdje neće odvesti.

'Nismo igrali dobro, nisam uspio posložiti da igramo na jedan drugačiji način'

NET.HR: Kakvi su sad dojmovi dva dana nakon završetka turnira u Splitu, na proteklih dvadesetak i više dana priprema kao i na sami turnir?

MRŠIĆ: Pomiješani zbog hajmo reći cilj je bio pokušati doći do Tokija, međutim nismo uspjeli. Realno, nismo igrali dobro. Tu je moja odgovornost najveća kao izbornika jer nisam uspio u tome periodu kojeg smo imali posložiti, da igramo na jedan drugačiji način, onako kako bi ja to htio. Međutim, tu ima nekih objektivnih okolnosti. Skupljali smo se u valovima, momčad koja je krenula pa nakon pet-šest dana su nam se priključili Ukić koji hajmo kazati poznaje sustav, bio je dio kvalifikacija s nama, pa su nakon 7 dana došli Šamanić i Hezonja koji su prvi put bili u reprezentaciji, pa je trebalo krenuti ponovno od početka. Nakon prve dvije utakmice sa Slovencima priključili nam se Žižić i Planinić, koji zbog pozicija koje igraju hajmo kazati da ih je malo lakše uklopiti. To su visoki igrači koji ne kreiraju, pa smo ostali u solidnijem ritmu i odigrali te dvije utakmice s Portorikom prijateljske. Na dan druge utakmica s Portorikom došao nam je i Bogdanović koji je naš najbolji igrač, vanjski igrač, lider... Sad, on je prvi put igrao s dosta igrača, pa smo opet trebali jedno dva-tri dana da i njega uklopimo. Sve to zajedno je dovelo do toga da smo puno puta kretali ispočetka. Nismo uspjeli, stoga, imati neku našu prepoznatljivu igru. Dapače, ona je bila dosta individualna i svodila se na individualna rješenja. To nas je dovelo do toga da smo imali nevjerojatno mali broj asistencija u prosjeku, dok smo u onim kvalifikacijama za Euro bili najbolja reprezentacija po asistencijama. Iako smo se dizali i odigrali tu treću utakmicu na turniru, najbolje, ipak je s druge strane bila jedna jako dobra reprezentacija, dobro uigrana kojoj su isto nedostajali neki igrači. No, takvi koji su nedostajali, oni su bili od početka priprema zajedno. Imaju 6 igrača iz Eurolige, 3 NBA igrača, imali smo svoju priliku za pobjedu, odigrali smo utakmicu motivirano i uz podršku Torcide koja je bila ispod koša, izbacili smo i više nego što smo bili sposobni dati kao kolektiv u tom trenutku. Nije bilo dovoljno, nažalost.

'I Njemačka i Brazil su bolje momčadi od nas u ovom trenutku

NET.HR: Što se dogodilo u posljednjoj četvrtini protiv Njemačke? Imali ste +10, na kraju izgubili -10.

MRŠIĆ. Sedam minuta do kraja je bilo, točnije 6:58. Ušli smo u tu četvrtinu sa plus pet ili sedam. Onda smo dignuli na 10 razlike. Međutim, kad se igra na taj način nije lako. Nijemci su igrali kao mašina, kolektivno, lopta im je dobro išla. Imali su tog Loa koji je u prvoj četvrtini bio izuzetno raspoložen. Mi smo onda kad je bilo najpotrebnije povukli neke krive poteze, promašili neke šuteve, oni su nakon dva skoka u napadu zabili jednu tricu, dvicu i jednom je bio namjerni faul. Došao je susret na jedan posjed. Iako je na kraju završilo 10 razlike, u jednom trenutku, minutu i pedeset do kraja je bilo 76:76, 50 sekundi do kraja 80: 76, time out, naš posjed, promašili smo i ispraznili smo se. Nismo dobro odigrali tu završnicu ali kažem: Kad se napravi dobra analiza, očito je da nismo igrali kako smo trebali ali objektivno, kad se sve onako sagleda, i Njemačka i Brazil su bolje momčadi od nas u ovom trenutku.

NET.HR: Da možete vratiti vrijeme bi li nešto mijenjali, odnosno jeste li u nečemu pogriješili?

MRŠIĆ: U tom pripremnom periodu sigurno da je bilo grešaka. Napravio bih drugačiji program, hajmo reći. Nismo mogli znati do sedam do deset dana prije koji igrači iza NBA-a će doći, stalno smo gledali kada će doći. Da li će završiti svoje igre u četvrtfinalu konferencije, polufinalu, koliko će to polufinale trajati.