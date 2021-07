Hrvatska košarkaška reprezentacija nije se uspjela kvalificirati na Olimpijske igre. Dva poraza od Brazila (-27 koševa razlike - 94:67) i Njemačke u polufinalu (-10 - 86:76), te teška pobjeda protiv Tunisa (+5 - 75:70), rezime su za Hrvatsku na olimpijskom kvalifikacijskom turniru u Splitu koji je završen jučer, a na kojem su Nijemci osvojili prvo mjesto i tako osigurali vizu za Tokio.

Košarkaška javnost ponovno ostala razočarana

Košarkaška javnost u našoj zemlji ponovno je ostala razočarana još jednim neuspjehom naše reprezentacije. Ponovno su na površinu izašla neka pitanja: radi li se dobro u hrvatskoj košarci, je li sustav dobar, što se dogodilo ovog puta, zašto se nismo plasirali u Tokio, trebali Hrvatskoj razigravač stranac? Mogli bi valjda ovako nizati pitanja do sutra ali što imamo od toga ako ne dobijemo odgovore na njih...

Glavni tajnik HKS-a Joke Vranković

Stoga, okrenuli smo broj proslavljenog bivšeg hrvatskog košarkaša, sad glavnog tajnika HKS-a Josipa Joke Vrankovića, kako bi nam dao svoj osvrt na viđeno u Splitu i odgovorio nam na neka naša pitanja...

"Jučer su se čelnici oglasili a ja sam dao izjave da bi jednostavno trebalo malo par dana stati na loptu, dok ne dođu izvješća, da se jednostavno malo pričeka sa svim tim stvarima, odgovorima o tome što se dogodilo. Globalno, vidite i sami da su svi turniri bili puni iznenađenja. Ispala je jedna Litva, Srbija, to su zemlje s velikim košarkaškim pedigreom. Mislim da je sustav kao takav, gdje su se igrači nadopunjavali, gdje jednostavno nije bilo vremena za neke duže, ova situacija oko korone isto, nisu to bile uobičajene situacije. Tko je trenutno u tom momentu imao određenu koheziju momčadi, iskoristio je tu situaciju. To je nekako tako kad gledamo globalno, neku širu sliku", kazao nam je Joke Vranković.

Zajedništvo hrvatske košarkaške reprezentacije u Spaladium Areni

'Nismo bili na nivou igara kakve smo igrali u kvalifikacijama'

A kad gledamo hrvatsku košarkašku reprezentaciju?

'Ovo su bili specifični uvjeti, samim time i rezultati su neujednačeni'

Veljko Mršić ostaje izbornik ili na tom mjestu možemo očekivati promjenu?

"Ne bih ulazio u nikakve te sfere, postoje tu određene procedure, određene analize, ne bih se sad na to osvrtao upravo zbog nevedenog. Trebaju se prvo napraviti izvješća, analize, nakon toga određeni sastanci, što stručnog savjeta što upravnog odbora, te se nakon toga može pričati o nečemu ili donositi neke odluke. Ali kažem, ovo su bili jako, izuzetno specifični uvjeti u kojima se sport odvija, samim time i rezultati koji su polučeni na ovim turnirima su neujednačeni, iznenađujući itd. Međutim, najviše što mene kao sportaša smeta, to me stvarno najviše smeta, ne govorim sad samo za nas, ja bi volio da su sve reprezentacije nastupile u svojim najjačim oblicima, sastavima. E onda vi imate sve, hajde i da je reduciran broj gledatelja, ok, prihvaćam to, takav je život ali ono što ne stvarno smeta, naša centarska linija nema dva igrača koja su praktički startna, to su Zubac i Šarić. I u kompoziciji momčadi, nama je možda nedostajalo tog atleticizma ispod koša za jedan Brazil, Njemačku itd... Mi danas pričali o nekim drugima stvarima, pričali bi možda o nevjerojatnom uspjehu itd itd. Tako da, pričati sa stanja gledišta katastrofe, to je teško. Zato ja ne volim davati intervjue, najbolje da me ništa ne pitate u ovom trenutku".

'Meni je najviše žao što sve reprezentacije nisu imale svoje najbolje igrače'

Treba li Hrvatskoj stranac na poziciji playja?

"Vi idete u jednom a ja u drugom smjeru. Moja poruka i neka poveznica, meni je najviše žao što sve reprezentacije nisu imale svoje najbolje igrače. Za tim ostaje žal. Jer, nakon toga, kad su oni spremni još k tome, nakon toga se povlači crta i dati neka realna slika. To je moja poruka, polazište i neki glas razuma. Pišite vi lijevom rukom ako ste dešnjak, pa kako bi to izgledalo, a to je vaš posao? Mi sad nemamo zbog svega, okolnosti koje su se dogodile, realnu sliku situacije. Je li bilo dobro? Normalno da nije, pa to svi vidimo. Nitko od toga ne bježi".

'Ja sam samo da se na određen način sagleda stvarno stanje, prava slika'

Jedno je sigurno, izostao je spektakl...

"Kad smo mi radili ovu projekciju, mi smo je radili i to nam je isto bio polet - motiv! Znači, radili smo je s motivom, zbog sustava natjecanja da pokažemo ljudima što košarkaška Hrvatska ima. Ti sad nisi imao jednog Bendera, Simona, Zupca, Šarića... To je jedna sasvim druga momčad. Ja sam samo da se na određen način sagleda stvarno stanje, prava slika. Zašto je izostao spektakl? Iz jednog razloga, jer reprezentacije nisu bile kompletne. To je nešto što mora biti polazište. Normalno da nije bilo dobro viđeno od strane naše košarkaške reprezentacije, ali postoji razlog za to, uvjeti, pozadina... Nadam se da sam vašim čitateljima i kompletnoj košarkaškoj javnosti u Hrvatskoj barem malo pokušao dočarati cjelokupnu situaciju".