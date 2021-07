Izbornik hrvatske muške košarkaške reprezentacije Veljko Mršić rekao je uoči subotnje utakmice protiv Njemačke, kako njegova momčad mora dramatično promijeniti igru da bi ostvarila cilj i plasirala se u finale kvalifikacijskog turnira za OI, kojem je domaćin Split. Hrvatska je na otvaranju šokantno poražena od Tunisa, a onda se mršavom pobjedom ipak vratila u život protiv Tunisa, no sada će plasman u finale tražiti protiv Njemačke.

"Nismo igrali dobro drugu utakmicu zaredom. Prvo poluvrijeme je bilo dobro, igrali smo dobru obranu, ali moramo imati više strpljenja u napadu, brže dijeliti loptu. Na trenutke to izgleda dobro, ali nismo konstantni u tome. U drugom poluvremenu smo prestali igrati obranu. Ubacili su nam 29 koševa u trećoj četvrtini. Na kraju smo pobijedili, ali mnogo teže nego što smo očekivali. Teška utakmica za voditi, za igrati, za gledati. Svjesni smo da to nije bilo dobro", rekao je Veljko Mršić nakon slavlja protiv Tunisa.

Gdje gledati utakmicu?

Hrvatsku u subotnjem polufinalu (16 sati) u Spaladium Areni čeka obračun s Njemačkom koja je s dvije pobjede osvojila prvo mjesto u skupini A.

"Sada počinje novi turnir. Neće biti lako. Očekujem da budemo uigraniji. Očekujem da imamo 40 minuta koncentraciju na svaki posjed, da imamo strpljenja. Morat ćemo se dobro, dobro potruditi i promijeniti dosta stvari na bolje. Njemačka je dobra momčad, dobro vođena. Fizički su jaki, igraju s puno intenziteta. Na to moramo odgovoriti i biti mudri. Naš je cilj ući u finale, ali da bismo to ostvarili moramo dramatično promijeniti našu igru. Mi to možemo i uvjeren sam da ćemo biti bolji u toj utakmici", izjavio je hrvatski izbornik.

Napadački se hrvatska igra ponovno isuviše oslanjala na pojedinačne akcije igrača. "Nismo uigrani. Prestatični smo, puno igramo individualno. Ne stvaramo prednost kretnjama. Moramo to promijeniti. Od svih smo najmanje uigrana ekipa. Svako treba napraviti jedan korak natrag da bi momčad napravila dva koraka naprijed", zaključio je Mršić.

Kladionice, inače, daju veću prednost Hrvatskoj. Koeficijent je 1.85, dok je na Nijemce 2.00, ali utakmicu Hrvatske i Njemačke neće moći gledati na nacionalnoj televiziji, HRT-u, već samo na Prvom kanalu Sport Kluba. Dakako, tekstni prijenos utakmice moći ćete pratiti na portalu Net.hr od 16 sati.