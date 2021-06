Košarkaška euforija vratila se u Hrvatsku nakon ludog finala Prvenstva Hrvatske između Zadra i Splita (3:2 u seriji pobjeda Zadra) proteklog vikenda. Navijači su ušli u dvoranu i okupirali tribine unatoč epidemiološkim mjerama koje su na snazi. Sve navedeno dobar je uvod u ono što predstoji, a to je olimpijski kvalifikacijski turnir u Splitu koji je na rasporedu od 29. lipnja do 4. srpnja u Spaladium Areni.

'Jahanje na nekim valovima, to nikad nije dobro, treba raditi dalje'

Jučer smo na predstavljanju novog fanshopa reprezentacije u suradnji s Grosbasketom u Zagrebu, odnosno službene Mršićeve objave 16 košarkaša za navedeni olimpijski kvalifikacijski turnir, porazgovarali i s predsjednikom stručnog savjeta muške košarke HKS-a, legendarnim Dinom Rađom.

NET.HR: Može li hrvatska košarkaška reprezentacija jahati i dojahati na krilima košarkaške euforije do uspješnog rezultata ovog ljeta?

RAĐA: Gledajte, jahanje na nekim valovima, to nikad nije dobro. Jednostavno, treba raditi dalje, treba raditi da to ne zamre ponovno. Jer, Split je osvojio prvenstvo 2003. pa nakon toga ništa. Treba jednostavno nastaviti raditi dalje, pa će tih valova biti još. To što se dogodilo u Zadru, ljudi su željni košarke i utakmica nakon godinu dana karantene, zatvorenog života, ma svega oko te korone. Jedva su ovo dočekali, pogotovo u jednoj situaciji kad se njihov klub bori za naslov prvaka Hrvatske. Tako da je to bilo očekivano. A drugo, Zadar je Zadar, košarkaška meka i uvijek je njima dvorana puna, oni žive košarku.

'Split je napravio iskorak koji traje već nekoliko godina'

NET.HR: Split se vratio u sam vrh hrvatske košarke. Kako gledate na to?

RAĐA: Definitivno su ove godine napravili jedan iskorak koji traje već nekoliko godina, nivo njihove košarke se diže i Split je isto jedna sredina koja voli košarku, koja živi za košarku i koja je jedva dočekala da se nešto tu dogodi i sad ne bi bilo dobro da s promjenom vlasti to zamre.

NET.HR: Što hrvatska reprezentacija može napraviti ovog ljeta? Kvalifikacijski turnir je pred nama, to je za Hrvatsku poput SP-a...

'Situacija je dosta kompleksna, ne znamo tko će igrati a tko neće'

RAĐA: Situacija je dosta kompleksna, mi još uvijek ne znamo tko će igrati a tko neće. Sigurno znamo da nam najmanje jedan od tri nositelja igre neće biti tu, tako da je vrlo lako moguće da to budu i dva, tako da je teško prognozirati bilo što. Momci će se sigurno boriti sto posto, u to sam uvjeren, igraju doma, ali u skraćenom broju priprema, treninga, ne znamo hoće li biti publike, neće biti publike, dosta je tu nepoznanica tako da je teško neke tu prognoze davati.

NET.HR: Veseli što je Mario Hezonja u reprezentaciji?

RAĐA: To je isključivo pitanje za izbornika Mršića, ako ga on želi i ako ga vidi tamo, ja mu sigurno neću stajati na putu.