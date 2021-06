Lijepo je danas bilo na predstavljanju novog fanshopa reprezentacije u suradnji s Grosbasketom u Zagrebu, odnosno službene Mršićeve objave 16 košarkaša za olimpijski kvalifikacijski turnir, vidjeti legende hrvatske košarke na jednom mjestu. Neki su stalno u uredu, neki na putu, neki misle da iskaču više iz paštete pa nekako bježe od medija ali ovog su puta došli ispratiti reprezentaciju na pripreme nakon onakvog finala, ulaska publike u dvoranu što na jedan simboličan jak način dočarava pobjedu košarke nad koronom. A tko zna, možda je ovo početak jednog divnog košarkaškog ljeta...

Ugodno društvo

Predsjednik HKS-a Stojko Vranković, član stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa, glavni tajnik Saveza Josip Vranković, izbornik Veljko Mršić, trener Damir Mulaomerović, igrači Pavle Marčinković, Mateo Drežnjak i Željko Šakić, da sad ne nabrajamo, svi na jednom mjestu. Ugledna imena sprema za razgovor s novinarima, dobro netko manje a netko više. Baš kao da je u zraku nešto veliko. Dobro, možda nas još drži od košarkaških uzbuđenja viđenih u finalu ali dobar osjećaj, moramo priznati.

Veljko Mršić za Net.hr izdvojio je vremena kako bi najavio početak priprema za lov na Tokio ali i prokomentirao spomenuto finale kao i povratak Marija Hezonje na popis reprezentativaca...

Dosta nepoznanica

"Dosta je tu nepoznanica, čekamo što će biti u polufinalu Zapadne konferencije, pratimo naša tri igrača Bojana Bogdanovića, Ivicu Zupca i Darija Šarića", kazao nam je Veljko Mršić.

NET.HR: Za koga navijate u polufinalu Zapada?

MRŠIĆ: Navijamo za sve njih naravno, za čim bolje rezultate, za uspješnost njihovih karijera, ali isto tako ako ispadnu nama će biti dobro. Imamo tu dosta problema s ozljedama, otpali su Simon, Bender i Šamanić. Trebamo vidjeti što je s Krušlinom, koliko će se brzo uspjeti oporaviti od te ozljede. Međutim, imamo dobru grupu igrača koja je iznijela kvalifikacije za Europsko prvenstvo, doma ćemo pogledati Žižića koji će doći sada čim završi izraelsko prvenstvo, Hezonja čim završi s obavezama u grčkom prvenstvu. Čekamo da li ćemo vidjeti hoćemo li imati jednog ili dvojicu iz NBA-a pa ćemo moći sklopiti momčad, točno vidjeti tko će biti na raspolaganju, koga imamo a koga nemamo. Tamo negdje od dvadesetog, taj zadnji tjedan bi mogli imati momčad na okupu.

'Prije godinu i pol, dvije, nismo ni trebali igrati kvalifikacije, ovo je prilika'

NET.HR: Ako kojim slučajem prođemo kvalifikacije, hoće li ta grupa igrača iznijeti teret i Olimpijskih igara?

MRŠIĆ: Mi smo samo orijentirani na ove olimpijske kvalifikacije u koje smo upali zbog renkinga kojeg smo imali. Prije godinu i pol, dvije dana, nismo ni trebali igrati kvalifikacije, niti imati i priliku za plasman na Olimpijske igre. Ovo nam je stvarno ogromna prilika došla, još kad smo se uspjeli izboriti za domaćinstvo turnira, hvala vladi republike Hrvatske koja je to podržala. To je velika prilika za promociju hrvatske košarke nakon ovog završetka sezone, finala play-offa Hrvatske gdje smo vidjeli koliko su se ljudi baš zainteresirali. Gledalo se svugdje, ova dva dana i u Zagrebu se pričalo o finalu, ovo sad samo trebamo iskoristiti kao promociju da se još više djece zainteresira za košarku, ta ljubav koja postoji da se još više rasplamsa.

NET.HR: Simbolika ili ne ali košarka je u finalu između Zadra i Splita pobijedila koronu. Publika u dvorani, ludnica...

MRŠIĆ: Je, to se nije moglo zaustaviti, ta jedna lavina ljudi, želja da se uđe u dvoranu. Bilo je prekrasno ponovno nakon dugo vremena igrati pred publikom. Nosila nas je energija publike, navijača, jako smo sretni i zadovoljni takvim završetkom sezone.

'Mavra ima problema s hrskavicom koljena'

NET.HR: Dominik Mavra, što je u biti s njim točno, u kakvom je reprezentativnom statusu?

MRŠIĆ: On ima već duže vremena problema s hrskavicom koljena, preporuka liječnika je da nakon ove sezone koja je bila naporna, ukoliko želi produžiti svoju karijeru, imati uspješnu cijelu sezonu, pametnije da preskoči ovo ljeto, mora regenerirati koljeno, odmoriti ga za sljedeću sezonu. U dogovoru između njega, liječnika i mene odlučili smo ga sad ne pozvati.

NET.HR: Mario Hezonja je ponovno na popisu reprezentativaca za olimpijski turnir?

MRŠIĆ: Je...

NET: Pitamo vas to zbog toga jer ste nama u razgovoru rekli da su njemu vrata zatvorena?

MRŠIĆ: Nikad nisam rekao da su Mariju vrata zatvorena, ne, nikad niti za jednog igrača nisam to rekao. Pogledajte to ponovno. Rekao sam da igrač da bi bio u reprezentaciji nije dovoljno da ima igračke kvalitete, nego da mora imati i ljudske kvalitete, da mora igrati. Mario u ovim utakmicama kvalifikacija za EP nije mogao nastupiti jer je bio u NBA-u. Za ovaj prvi krug ga nisam, za onaj zadnji 'prozor' ga nisam zvao jer nije igrao, sad samo se čuli, raščistili smo sve. On je spreman igrati, sad igra u klubu, igra Euroligu, tako da je kandidat kao i svi ostali.

Porazgovarali smo i s glavnim tajnikom HKS-a Josipom Vrankovićem.

'Reprezentacija je odradila svoj ciklus u savršenom tonu'

NET.HR: Možemo li jahati na tim valovima euforije iz finala sad i u ovom narednom razdoblju?

VRANKOVIĆ: To su dvije različite stvari, reprezentacija je odradila svoj ciklus u savršenom tonu, znači u detaljima kad smo trebali napraviti rezultat maksimalno su bili fokusirani. Sad se pripremamo za bonus natjecanje, ja bih rekao, iako je puno nepoznanica i prilika. Vidjet ćemo kako će se sve odviti.

NET.HR: Svjedoci smo ulaska publike u dvoranu, mada mjere nisu takve bile, možemo li očekivati publiku i na tribinama u Splitu?

VRANKOVIĆ: Teško je to sad prejudicirati. Sukladno tome kako se bude odvijala situacija.

NET.HR: Koliko hrvatska košarkaška reprezentacija može daleko ovog ljeta?

VRANKOVIĆ: Na to pitanje ćemo morati pričekati da vidimo u kakvom ćemo sastavu na kraju raspolagat.

Uži popis od 16 košarkaša za olimpijski kvalifikacijski turnir u Splitu:

Luka BABIĆ

Miro BILAN

Bojan BOGDANOVIĆ

Mateo DREŽNJAK

Mario HEZONJA

Antonio JORDANO

Toni KATIĆ

Filip KRUŠLIN

Pavle MARČINKOVIĆ

Toni PERKOVIĆ

Roko ROGIĆ

Željko ŠAKIĆ

Dario ŠARIĆ

Roko Leni UKIĆ

Ivica ZUBAC

Ante Toni ŽIŽIĆ

Na pripremama će ih pratiti: