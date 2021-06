Izbornik Veljko Mršić prije dvije godine obećao je kako će to biti momčad s kojom će se naši navijači ponositi, ostaviti srce na parketu. Borbenost je ono s čime se složio i Željko Šakić da ova Mršićeva Hrvatska - ima! Upravo borbenost i požrtvovnost, ali i doza sreće oko formiranja momčadi za olimpijski kvalifikacijski turnir (zbog koronavirusa, tijeka NBA doigravanja) kao i zdravlje igrača, bit će ključni za plasman u Tokio.

'Borbenost, to nam je neka crta ta borba'

Razgovarali smo sa Željkom Šakićem jučer na presici u Zagrebu, na predstavljanju novog fanshopa reprezentacije u suradnji s Grosbasketom u Zagrebu, odnosno službene Mršićeve objave 16 košarkaša za navedeni olimpijski kvalifikacijski turnir.

"Borbenost, to nam je neka crta ta borba, želja da budemo svakog dana sve bolji. Krenuli smo prije tri godine kad je bila summer liga, više se ne sjećam sad, onda smo gradili malo po malo tim sitnim koracima, došli smo sad do tu. Ja se osjećam odlično, nedostajalo mi je ovo, želim bit tu i mislim da je pozitivna priča, vidi se da je nešto u zraku, da ljudima nedostaje košarke i nadam se da ćemo, kvalifikacije kakve god bile, tko nam god došao, da ćemo proći i da će se plasirati na OI", rekao nam je Željko Šakić.

NET.HR: Svi nekako sad zazivaju, svi se nadamo nakon viđenog u finalu PH u Zadru, da će navijači biti i u Spaladium Areni. Jer s njima, pogotovo s njima Hrvatska može do Tokija...

ŠAKIĆ: Naravno da može i mislim da bi trebali biti, kao što sam pričao s drugim ljudima o tome i evo sa svojim dečkima, molim nacionalni stožer i sve ove druge, mislim da će pustiti ljude, da će biti minimalno 50%, može se to nekako srediti, PCR testovima, tko se cijepio, tko je prošao taj virus... Želja nam je normalno da bude puno, ali ako neće biti totalno puno barem da oni koji su prošli koronu, koji nam žele pomoći da dođu, ovo je jedinstvena prilika, možda nikad pred ovako važne kvalifikacije.

'Želim da su oni tu'

NET.HR: Za koga navijate, Clipperse ili Utah?

ŠAKIĆ: Znate što, ja bi da se dogodi neki lockdown što se tiče NBA-a pa da će doći ova dvojica ili još i Dario, tako da bi to bilo odlično. Tako da dal' navijam za jedne ili druge ne, samo želim da su oni tu i da su s nama, a istovremeno želim da budu prvi.

NET.HR: Da, ne može se to sve odjedanput.

ŠAKIĆ: Da, ne može preko noći ništa tako da... Nadam se da će barem doći njih dvojica, a to je nemoguće ali i moguće, znate sve.

NET.HR: Zubac je igrač koji ima dobar postotak ubačaja iz igre. Dosta pogađa za ono što izbaci.

ŠAKIĆ: Što se tiče Zupca, jedna priča. Kad je imao 15-16 godina on je bio u Ciboni a ja sam došao trenirati s njima, znači to je bilo prije 5-6-7 godina, on nezgrapan, visok, nije znao trčati, ali tada se već znalo da će on biti netko ili nešto, da će negdje biti, sad je li to Euroliga ili NBA tada, malo ih je znalo. Znao sam da će on napraviti nešto veliko. Sad se lako praviti pametan".

Što je još rekao Željko Šakić pogledajte u priloženom videu.