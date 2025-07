Mogao je nositi dres Hrvatske, a sada stiže u Jokićevu momčad!

NBA svijet bruji o velikoj razmjeni u kojem je Cameron Johnson, krilni igrač hrvatskih korijena, stigao u redove Denver Nuggetsa. U zamjenu za njega, aktualni prvaci su poslali Michaela Portera Jr. i pick prve runde drafta 2032. godine.

Johnson, rođen 1996. u Pensilvaniji, posljednje dvije sezone proveo je u Brooklyn Netsima, a prošle je sezone ostvario svoje najbolje brojke karijere – 18,8 poena, 4,3 skoka i 3,4 asistencije po utakmici. Njegov dolazak u Denver bit će velika pomoć Nikoli Jokiću, koji ostaje glavna osovina franšize.

Zanimljivo, Johnson ima hrvatske korijene preko majčine strane. U razgovoru za Večernji list otkrio je:

'Djed moje majke došao je u SAD iz malog sela Cvetković Brdo. Uspostavio sam kontakt s rodbinom u Hrvatskoj i stvarno mi je bilo zanimljivo dublje istražiti taj dio naše obiteljske povijesti.'

U jednom je trenutku dobio poziv da zaigra za hrvatsku reprezentaciju, ali se odlučio priključiti Sjedinjenim Američkim Državama, za koje je nastupio na Svjetskom prvenstvu 2023. godine.

No, priča sa HKS-om nije završena.

'Mislim da imam pravo na hrvatsko državljanstvo, ali moram istražiti koliko vremena mora proći od nastupa za jednu reprezentaciju prije nego mogu igrati za drugu. Dario Šarić me zvao da dođem u Hrvatsku, pričat ćemo još o tome,' rekao je Johnson.

Johnson je 11. pick NBA drafta 2019., a iako ga je izabrala Minnesota, odmah je poslan u Phoenix. Karijeru je gradio strpljivo, uz konstantan napredak, a sada stiže u momčad s ambicijom da ponovno napadne NBA naslov.

Iako je dosad nosio dres SAD-a, ljubav prema hrvatskom nasljeđu nije jenjala, možda ga jednog dana ipak vidimo pod hrvatskom zastavom, ali zasad je sve podređeno misiji: donijeti novi prsten u Colorado.

