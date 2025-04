McDaniels uništio Dončića, Lakersi gube. Milwaukee i Orlando ostali u igri nakon tri poraza

Minnesota Timberwolves su poveli u seriji na četiri pobjede u doigravanju Zapadne konferencije pobjedom nad Los Angeles Lakersima, dok su Orlando Magic i Milwaukee Bucks smanjili zaostatak na 1-3 u seriji u doigravanju Istočne konferencije.

Minnesota Timberwolves su poveli 2-1 u seriji od četiri pobjede nakon što su sinoć u trećoj utakmici doigravanja Zapadne konferencije u Minneapolisu sa 116-104 svladali Los Angeles Lakerse. Jaden McDaniels ubacio je 30 koševa, Anthony Edwards 29, a Julius Randle je dodao 22 za Minnesotu.

Kod Lakersa najbolji je bio s 38 koševa LeBron James, dok je Austin Reaves ubacio 20 koševa, od čega je pet trica, a Luka Dončić je dodao 17 koševa uz osam asistencija i sedam skokova.

Anthony Edwards prelomio utakmicu

Timberwolvesi su u drugom poluvremenu bili bolji od Lakersa 62-46. Dončić je izjednačio rezultat na 103 -103 četiri i pol minute do kraja utakmice. Edwards je vratio Minnesotu u vodstvo 106-103 nakon trice četiri minute i 20 sekundi do kraja, a i Reid je nakon toga zabio tricu za povećanje na 109-103.

Nakon što je Reaves izveo jedno od dva slobodna bacanja za smanjenje zaostatka na 109-104, Edwards je ponovno preuzeo kontrolu i polaganjem povećao prednost Timberwolvesa na 111-104 dvije minute i 18 sekundi do kraja.

Edwards je zatim minutu i šest sekundi prije kraja zabio za rezultat 113-104, a Rui Hachimura je promašio tricu na suprotnoj strani za Lakerse. McDaniels je ubacio tricu iz desnog kuta za 116-104 39,1 sekundu do kraja zapečtivši rezultat. Četvrta utakmica se igra u nedjelju u Minneapolisu.

Orlando Magic je smanjio na 1-2 u seriji svladavši gostujuće Boston Celticse s 95-93 u trećoj utakmici prvog kruga doigravanja Istočne konferencije. Franz Wagner je bio najbolji strijelac Orlanda s 32 poena, a Paolo Banchero je ubacio još 29.

Nakon što je Boston, koji je vodio veći dio utakmice, nadoknadio zaostatak od 12 koševa u zadnjoj četvrtini i izjednačio na 91-91 nakon polaganja Derricka Whitea dvije i pol minute do kraja, Wagner je pogodio jedno polaganje dvije minute i 13 sekundi do kraja i drugo minutu i pol do kraja, čime su domaćini postigli četiri prednosti.

Kontroverzna sudačka odluka

Celticsi su smanjili na dva zaostatka nakon zakucavanja Whitea 28,1 sekundi do kraja. Osam sekundi prije kraja Orlandu je suđen prekršaj i Boston je dobio loptu, no suci su onda poništili tu odluku. Wagner je zatim promašio tricu. Četvrta utakmica također se igra u Orlandu u nedjelju.

Jayson Tatum je bio najbolji strijelac utakmice i Bostona s 36 koševa, a Jaylen Brown je dodao 19 koševa.

Milwaukee Bucks su također smanjili zaostatak na 1-2 u seriji na četiri pobjede nakon što su jučer kod kuće sa 117-101 bili bolji od Indiana Pacersa.

Gary Trent izjednačio rekord franšize

Gary Trent Jr. i Giannis Antetokounmpo zabili su svaki po 37 koševa za Milwaukee. Trent, koji je ubačen u početnu postavu umjesto Taurean Princea, zabio jer devet trica iz 12 pokušaja. Tako se izjednačio s rekordom franšize u doigravanju kojeg je postavio Ray Allen u finalu Istočne konferencije 2001. godine.

Pascal Siakam postigao je 28 koševa za Indianu, koja je u drugoj četvrtini vodila 12 koševa. Aaron Nesmith dao je 18 poena, dok je Tyrese Haliburton upisao 14 poena i 10 asistencija.

