Nestvarne scene iz Beograda: Trener podnio ostavku, a na aerodromu ga dočekalo nezamislivo

Željko Obradović, jedan od najtrofejnijih košarkaških trenera na ovim prostorima i miljenik navijača Partizana trenutačno se nalazi u središtu pažnje u Srbiji.

Naime, Obradović je u srijedu podnio ostavku nakon poraza od Panathinaikosa što je bio treći poraz Crno-belih u Euroligi zaredom. Njegova je ostavka najprije prihvaćena, a zatim i odbijena nakon pobune navijača. U četvrtak smo svjedočili nevjerojatnim scenama.

Na beogradskom aerodromu, tisuće navijača Partizana dočekali su Obradovića i pjesmom i navijanjem mu pokazali da na njega i dalje računaju i da oni ostavku nisu prihvatili. Navijači žele da Obradović i dalje vodi njihovu momčad. Uprava kluba priklonila se mišljenju navijača i odbila ostavku Obradovića te mu dala neodriješene ruke.

Sada se čeka samo odluka trenera Obradovića. Srpski mediji pomno prate situaciju i odgovor trofejnog trenera očekuje se već u petak tijekom dana. Podsjetimo, u iznimno uspješnoj trenerskoj karijeri Obradović je čak devet puta osvajao Euroligu s pet različitih momčadi, a navodno su ponude za nove poslove pristigle čim je Obradović podnio ostavku.

