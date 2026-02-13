LeBron James je sam na vrhu: Sa 41. godinom učinio nešto što nitko u tim godinama još nije

Sinoć, uoči All Star vikenda, u NBA su odigrane tri utakmice, a večer je svakako obilježio LeBron James koji je postao najstariji igrač u povijesti sjevernoameričke profesionalne košarkaške lige koji je ostvario triple-double u pobjedi Los Angeles Lakersa 124-104 nad gostujućim Dallas Mavericksima.

S 28 poena, 12 asistencija i 10 skokova 41-godišnji Jamesje upisao svoj prvi triple-double u 36 utakmica ove sezone. Rui Hachimura dodao je 21 poen, Austin Reaves 18, a Jaxson Hayes 16 za Lakerse, koji su četvrtu utakmicu zaredom igrali bez ozlijeđenog Luke Dončića. Naji Marshall i Max Christie postigli su po 19 bodova za Maverickse, koji su izgubili devetu uzastopnu utakmicu.

Los Angeles je na početku zadnje četvrtine vodio 96-82 i činilo se da ima potpunu kontrolu, povećavši vodstvo na 102-82 10:21 minuta prije kraja. Dallas je serijom 8-0 smanjio zaostatak na 102-90 8:36 minuta prije kraja prije nego što je Reaves postigao šest od sljedećih osam poena Lakersa za prednost od 16 poena 7:26 minuta prije kraja.

Portland Trail Blazersi su u gostima sa 135-119 slavili protiv Utah Jazza, a do pobjede ih je vodio Jrue Holiday s najboljim učinkom sezone od 31 poena, ‌devet skokova i sedam asistencija. Donovan Clingan je dodao 23 koša uz 18 skokova i sedam asistencija za Portland kojem je ovo četvrta pobjeda u pet utakmica. Brice Sensabaugh pogodio je pet trica i 28 poena za Utah, koji je izgubio 13 od posljednjih 17 utakmica.

Portland je vodio 101-86 u zadnjoj četvrtini prije nego što su Jazz napravili promjenu. Svi Mykhailiuk je postigao pet uzastopnih poena dok se Utah približavao na 108-102 nešto manje od osam minuta prije kraja. Tricom Blakea Hinsona Jazz je smanjio na 111-108 6:47 minuta prije kraja prije nego što su Trail Blazersi napravili seriju od 11-2. Holidayovo polaganje prekinulo je niz i dalo Portlandu vodstvo od 12 poena četiri i pol minute prije kraja. Sensabaugh je zabio tricu i smanjio zaostatak Utaha na 115-122 tri i pol minute prije kraja prije nego što su Trail Blazersi odgovorili serijom od 13-1.

Milwaukee Bucks su prije All Star pauze u gostima nadigrali sa 110-93 Oklahoma City Thunder. Ousmane Dieng postigao je 19 poena, što je njegov sezonski rekord za Milwaukee, a još je upisao 11 skokova, šest asistencija i četiri blokade u svom prvom double-doubleu u karijeri. Bucksi su preuzeli kontrolu serijom 20-4 u drugoj četvrtini nakon što je Oklahoma City uspjela nadoknaditi ostatak od osam poena i izjednačiti. Thunder se nikada nije približio na manje od sedam poena nakon tog naleta Milwaukeeja. AJ Green dodao je 17 koševa za Buckse, čijih je sedam igrača ostvarilo dvoznamenkasti učinak.

Oklahoma City, koji su bili bez svoja dva najbolja pojedinca Shaia Gilgeous-Alexandera i Jalena Williamsa, predvodio je Isaiah Joe sa 17 ubačaja, dok je Chet Holmgren dodao 16 poena i 13 skokova. To je bio tek drugi put ove sezone da je Thunder završio s manje od 100 bodova.

