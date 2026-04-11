veliki podvig /

Neuništivi LeBron nastavlja dominaciju: Amerikanci ga veličaju nakon još jednog povijesnog dosega

Neuništivi LeBron nastavlja dominaciju: Amerikanci ga veličaju nakon još jednog povijesnog dosega
Foto: Rich Storry/Getty images/Profimedia

U drugom susretu večeri, u Denveru je odigran derbi “na papiru” između aktualnih NBA prvaka Oklahoma City Thundera i prvaka iz 2023. Denver Nuggetsa

11.4.2026.
10:20
Sportski.netHina
Rich Storry/Getty images/Profimedia
Los Angeles Lakersi odigrali su dominantno drugo poluvrijeme protiv Phoenix Sunsa i slavili uvjerljivih 101:73, čime su osigurali četvrto mjesto na Zapadnoj konferenciji te prednost domaćeg terena u prvom krugu doigravanja protiv Houston Rocketsa.

U takvoj pobjedi ponovno je zablistao LeBron James, koji je utakmicu završio s 28 poena i 12 asistencija te upisao još jedan povijesni doseg – postao je tek četvrti igrač u povijesti NBA lige s više od 12.000 asistencija u karijeri. Ukupno sada ima 12.010 dodavanja za koš, a ispred njega su samo John Stockton (15.806), Chris Paul (12.552) i Jason Kidd (12.091), pa bi u slučaju nastavka karijere mogao napasti i drugo mjesto vječne ljestvice.

U drugom susretu večeri, u Denveru je odigran derbi “na papiru” između aktualnih NBA prvaka Oklahoma City Thundera i prvaka iz 2023. Denver Nuggetsa, no oba su sastava nastupila bez svojih ključnih igrača. U takvom raspletu uspješniji su bili domaćini,127-107,  koji su pobjedom potvrdili treće mjesto na Zapadu. Denver je predvodio Jonas Valančiunas s 23 poena i 17 skokova, dok je kod Thundera najraspoloženiji bio Branden Carlsen s 23 poena i 12 skokova.

Los Angeles LakersLebron JamesAsistencijeRekordNba
