Najdugovječniji aktivni trener NBA-a doživio šok: Požar progutao njegov dom u Miamiju

U ranim jutarnjim satima u četvrtak, rezidenciju glavnog trenera Miami Heata, Erika Spoelstre, zahvatio je snažan požar koji je u potpunosti uništio dio imanja u južnom dijelu Miamija. Prema navodima Miami-Dade vatrogasne službe, poziv o požaru stigao je u 4:36 ujutro, a prilikom dolaska na teren zatekli su dvije kuće u plamenu.

“Plamen je bio visok gotovo kao i stabla, a jedna od struktura djelomično se urušila,” potvrdila je zapovjednica postrojbe Victoria Byrd. U akciji gašenja sudjelovalo je gotovo 30 vatrogasnih jedinica, a borba s vatrom trajala je više od pet sati.

Na sreću, nitko nije ozlijeđen, a požar je u potpunosti ugašen nešto poslije osam sati ujutro. Ipak, šteta na imanju procjenjuje se na milijunske iznose. Snimke s mjesta događaja prikazuju Spoelstru kako hodajući oko kuće drži ruke na glavi, dok gusti dim i plamen gutaju njegov dom.

Požar je izbio samo nekoliko sati nakon što se momčad Miami Heata vratila iz Denvera, gdje su poraženi od Nuggetsa. Prema izvještaju Miami Heralda, Spoelstra je u trenutku incidenta bio ispred kuće i osobno pratio tijek gašenja požara.

Radi se o luksuznom imanju s pet spavaćih soba, bazenom i teniskim terenom, smještenom u jednom od najskupljih dijelova okruga Miami-Dade. Vrijednost kuće, prema lokalnim procjenama, prelazi 10 milijuna dolara. Kako je ujutro izgledao njegov posjed pogledajte OVDJE

Iako uzrok požara još nije službeno potvrđen, vatrogasne službe provode istragu kako bi se utvrdilo što je izazvalo katastrofu.

Trener Miami Heata, koji je momčad vodi od sezone 2008-2009 i trenutno je najduži aktivni NBA trener odveo je Miami do dvije NBA titule (2012. i 2013.), nije se javno oglasio nakon incidenta, no izvori bliski klubu tvrde da su svi članovi obitelji na sigurnom.

