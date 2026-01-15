Iznenada preminuo legendarni trener i košarkaš Splita

Hrvatsku sportsku javnost, a osobito Split i njegove Gripe, u četvrtak 15. siječnja 2026. pogodila je šokantna i duboko potresna vijest. U 51. godini života iznenada je preminuo Ante Grgurević, bivši košarkaš, cijenjeni trener i jedno od najprepoznatljivijih lica u povijesti Košarkaškog kluba Split. Njegov prerani odlazak ostavio je košarkaški svijet u nevjerici.

Tužnu vijest prvi je potvrdio njegov matični klub, KK Split, objavom koja je u nekoliko riječi sažela bol cijele zajednice.

'Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem!'.

Ubrzo su se društvene mreže ispunile porukama oproštaja, sjećanjima i zahvalama. Bivši suigrači, igrači koje je trenirao, treneri i navijači prisjećali su se čovjeka koji je za mnoge bio više od sportskog djelatnika, prijatelj, učitelj i oslonac.

Ante Grgurević bio je utjelovljenje odanosti KK Splitu. Gotovo cijeli svoj sportski i profesionalni život vezao je uz “žutu” boju, gradeći identitet kluba kroz različite uloge. Kao igrač bio je poznat po borbenosti i beskompromisnom pristupu, uvijek spreman ostaviti posljednji atom snage na parketu. Kao trener, isticao se znanjem, mirnoćom i dubokim razumijevanjem igre.

