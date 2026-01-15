FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOKANTNA VIJEST /

Iznenada preminuo legendarni trener i košarkaš Splita

Iznenada preminuo legendarni trener i košarkaš Splita
×
Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Tužnu vijest prvi je potvrdio njegov matični klub, KK Split, objavom koja je u nekoliko riječi sažela bol cijele zajednice.

15.1.2026.
9:57
Sportski.net
Miranda Cikotic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatsku sportsku javnost, a osobito Split i njegove Gripe, u četvrtak 15. siječnja 2026. pogodila je šokantna i duboko potresna vijest. U 51. godini života iznenada je preminuo Ante Grgurević, bivši košarkaš, cijenjeni trener i jedno od najprepoznatljivijih lica u povijesti Košarkaškog kluba Split. Njegov prerani odlazak ostavio je košarkaški svijet u nevjerici.

Tužnu vijest prvi je potvrdio njegov matični klub, KK Split, objavom koja je u nekoliko riječi sažela bol cijele zajednice.

'Noćas je iznenada u 51. godini života preminuo naš Ante Grgurević. Otišao je najbolji od najboljih. Grga, teško nam je. Počivao u miru Božjem!'.

Ubrzo su se društvene mreže ispunile porukama oproštaja, sjećanjima i zahvalama. Bivši suigrači, igrači koje je trenirao, treneri i navijači prisjećali su se čovjeka koji je za mnoge bio više od sportskog djelatnika, prijatelj, učitelj i oslonac.

Ante Grgurević bio je utjelovljenje odanosti KK Splitu. Gotovo cijeli svoj sportski i profesionalni život vezao je uz “žutu” boju, gradeći identitet kluba kroz različite uloge. Kao igrač bio je poznat po borbenosti i beskompromisnom pristupu, uvijek spreman ostaviti posljednji atom snage na parketu. Kao trener, isticao se znanjem, mirnoćom i dubokim razumijevanjem igre.

POGLEDAJTE VIDEO: Slo Rocky otkrio što stvarno misli Aleksandru Iliću i podigao prašinuo uoči FNC-a u Munchenu

Kk SplitKošarkaTragičnoTrener
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOKANTNA VIJEST /
Iznenada preminuo legendarni trener i košarkaš Splita