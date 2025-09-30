Hrvatski trener na klupi debitanta šokirao Partizan u Euroligi

Hrvatski trener Jurica Golemac stigao je do prve pobjede u Euroligi u debitantskom nastupu svog Dubaija u ovom natjecanju. Stradao je beogradski velikan Partizan, susret u Coca-Cola Areni završio je 89:76 u korist Dubaija koji je ovog ljeta puno uložio u momčad.

Prvi strijelac utakmice bio je 'Latvijski Laser' Davis Bertans s 20 poena uz šut za tricu 5/7. Prvi pratitelj bio mu je reprezentativac Bosne i Hercegovine Džanan Musa s 19 poena, pet asistencija i četiri skoka. Mfiondu Kabengele je zabio 15 poena, Filip Petrušev postigao je 14 poena i uhvatio osam skokova, a Dwayne Bacon dodao je 11 koševa.

Kod poražene momčadi najbolji je bio Tyrique Jones s 13 poena, a samo jedan manje dodao je Dylan Osetkowski. Jabari Parker dodao je 11 poena za Crno-bijele, a posljednji njihov igrač s dvoznamenkastim učinkom bio je Shake Milton s 10 poena.

