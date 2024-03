Nikola Jokić jedan je od najboljih košarkaša svog vremena, ali njegovo ponašanje i radna etika na meti su mnogima.

Proslavljeni srpski i jugoslavenski košarkaš Zoran Moka Slavnić jedan je od oni koji prepoznaju Jokićev talent, međutim ono što ga smeta je odnos prema sportu i reprezentaciji.

"Prvo ono što mi se ne sviđa. Tolika odsutnost, kroz sport, patriotizam, da nije za ljude. Ako ti srce ne radi da igraš za svoju zemlju, od pet poziva, četiri si odbio, onda nije to to. Frapantno je da tako pametan dečko toliko ne osjeća", rekao je Slavnić, a zatim prokomentirao Jokićevu igru:

"A što se tiče njegovih igračkih kvaliteta to je posebna priča. On je najstrašniji šibicar koji je postojao. Što on radi. Užasno je koliko je on dobar, pametan, kreativan. Nevjerojatne mentalne sposobnosti ima, a fizičke nikakve (odraz 12 centimetara). On se igra košarke. I zbog svega toga mi je žao slušati ga kako je umoran."

