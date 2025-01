NBA liga odgodila tri utakmice zbog prirodnih nepogoda: Treneru Lakersa kuća uništena u plamenu

Košarkaši sjevernoameričke NBA lige odigrali su samo četiri od predviđenih sedam utakmica, a uprava lige odgodila je dvije utakmice zbog požara u Los Angelesu i okolici.

Kako je napomenulo vodstvo NBA lige, ne žele potrošiti "resurse namijenjene gašenju požara". Trener Lakersa JJ Redick, čija je kuća u otmjenoj četvrti Pacific Palisades uništena u plamenu, rekao je kako se nada da će se momčad brzo vratiti igri kako bi "ljudima dala nadu". U međuvremenu je utakmica Atlanta Hawks - Houston Rockets otkazana zbog snježne oluje u državi Georgiji.

Memphis Grizzlies su košem Ja Moranta svladali Minnesota Timberwolvese 127-125 i zadržali treće mjesto Zapada na uzbudljivom gostovanju, u kojem su dvije momčadi čak 25 puta izmjenjivale vodstvo.

Koš Moranta 18 sekundi prije kraja u Minneapolisu odlučio je iznimno uzbudljivu NBA utakmicu u korist Memphis Grizzliesa. Morant je postigao samo 12 poena, ali ujedno i najvažniji koš za pobjedu. Wolvesi Dontea DiVincenza (27 poena, deset skokova, sedam asistencija) poveli su nakon koša Rudyja Goberta 2:39 minuta do kraja. No Gobert je promašio dva slobodna bacanja na 1:09 do kraja utakmice, a onda je Morant zasjenio suigrača Jarena Jacksona Jr.-a koji je imao 33 poena i osam skokova. Anthony Edwards (15 koševa) dvaput je promašio dalekometni šut u posljednjim trenucima utakmice u kojoj niti jedna momčad nije imala prednost veću od šest poena. Memphis je ostao treći na Zapadu (25-14), dok je Minnesota pala na osmo mjesto (20-18).

U međuvremenu, Cade Cunningham je imao triple-double učinak (23 poena, 10 skokova, 17 asistencija) i vodio Detroit Pistonse do pobjede nad Toronto Raptorsima 123-114. Immanuel Quickley predvodio je Toronto s 25 poena.

Portland Trail Blazersi su kod kuće izgubili 98-119 od Miami Heata, a Tyler Herro bio je najbolji igrač momčadi s Floride sa 32 poena. Phoenix Sunsi su sa 114-106 bili bolji od Utah Jazza, koji su doživjeli treći uzastopni poraz u ligi. Devin Booker ubacio je 34 koša za domaću momčad. Kevin Durant dodao je 25 koševa u pobjedu Sunsa, koji su vodili i sa 16 poena. Sunsi su dobili tri od četiri utakmice otkako je trener Mike Budenholzer rekonstruirao momčad s Bradleyjem Bealom. Kod Jazza je najbolji bio Lauri Markkanen s 24 poena.

