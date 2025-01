Jokićeva magija: U kolekciju dodao novi triple-double za pobjedu Denvera protiv Dallasa

Denver Nuggets su sinoć u gostima sa 118-99 svladali Dallas Maverickse i nanijeli im drugi uzastopni poraz.

Dvije su momčadi igrale i u nedjelju kada je također sa 112-101 bio bolji Denver. Jamal Murray postigao je rekord sezone od 45 koševa za Denver, a Michael Porter Jr. dodao je 13 koševa i šest skokova. Nikola Jokić dodao je 10 koševa, 14 skokova i 10 asistencija za svoj 16. triple-double sezone za Denver, koji je dobio četiri uzastopne utakmice i osam od zadnjih 10. Dario Šarić nije igrao za Dallas. Zvijezda Dallasa Kyrie Irving vratio se na teren nakon pet utakmica izbivanja i zabio 11 poena u 30 minuta. Daniel Gafford postigao je 13 poena, a Naji Marshall 11. Denver je već krajem prve četvrtine poveo sa 17 koševa (32-15), da bi u nastavku prednost samo povećavao.

New Orleans Pelicans su na gostovanju sa 119-113 bili bolji od Chicago Bullsa. Trey Murphy III zabio je rekordnih 32 poena, a Zion Williamson dodao je 21 poen i devet asistencija za New Orleans. New Orleans je bio bolji od Chicaga 33-27 u zadnjoj četvrtini i zatvorio gostovanje s dvije pobjede i jednim porazom. Dejounte Murray je ubacio 15 koševa, a Jose Alvarado 12 za Pelicanse. Karlo Matković nije bio u sastavu New Orleansa. Bullsi su iskoristili seriju od 10-1 i došli na četiri koša zaostatka (117-113) 3,4 sekunde prije nego što su Pelicansi zapečatili utakmicu s linije slobodnih bacanja. Zach LaVine zabio je 25 koševa, a Nikola Vučević i Coby White po 22 svaki.

Milwaukee Bucks su sa 130-115 svladali gostujuće Sacramento Kingse kojima su tako prekinuli niz od sedam pobjeda. Do pobjede je Buckse predvodio Giannis Antetokounmpo koji je utakmicu završio s 33 koša, 13 asistencija i 11 skokova, dok je Damian Lillard dodao 24 koša. Antetokounmpo i Lillard zajedno su postigli 25 koševa u prvoj četvrtini koja je završila rezultatom 47-26 za Buckse. Kod poražene momčadi najbolji je bio DeMar DeRozan s 28 koševa, a De'Aaron Fox zabilježio je double-double učinak s 20 poena i 11 skokova.

Atlanta Hawks su kod kuće, na krilima Traea Younga koji je zabio 47 koševa, sa 122-117 bili bolji od Phoenix Sunsa. Onyeke Okongwua je zabio 22 koša uz rekord karijere od 21 skoka za Atlantu, a Garrison Mathews je ubacio 19 koševa od čega je pet trica. Phoenix su predvodio Devin Booker s 35 poena i Kevin Durant s 31 poenom, devet skokova i šest asistencija.

Oklahoma City Thunder su u gostima sa 118-102 nadigrali Philadelphia 76erse, a Shai Gilgeous-Alexander je zabio 32 koša za pobjedničku momčad. Jalen Williams dodao je 24 poena za Thunder, dok je Cason Wallace ubacio 18 koševa. Justin Edwards (25 poena) i Jeff Dowtin Jr. (18) postavili su nove rekorde u karijeri za Philadelphiju, koja je igrala bez osam od svojih 10 najboljih igrača. Joel Embiid (stopalo), Tyrese Maxey (ruka) i Paul George (gležanj) nisu igrali za Philadelphiju koja je izgubila šesti put u osam utakmica.

Cleveland Cavaliers su prekinuli niz Indiana Pacersa od šest pobjeda svladavši ih sinoć na njihovom terenu sa 127-117. Donovan Mitchell postigao je 27 od svojih 35 poena u prvom poluvremenu, Darius Garland dodao je 24 poena i sedam asistencija, a Evan Mobley 22 poena i 13 skokova za Cleveland, koji se osvetio za nedjeljni poraz od 15 koševa Pacersima. Pascal Siakam predvodio je Indianu s 23 koša, a pratio ga je s 19 ubačaja Bennedict Mathurin i sa 17 Myles Turner.

Brooklyn Nets su prekinuli niz od pet poraza nadigravši sa 132-114 Portland Trail Blazerse kojima nije pomoglo ni 39 koševa Scoota Hendersona. Cameron Johnson, koji je u igru ​​ušao s ozljedom gležnja, zabio je Brooklynu 24 poena. Noah Clowney i Keon Johnson dodali su po 20 ubačaja. Portland je s 23 koša predvodio Toumani Camara, dok je Shaedon Sharpe dodao 21.

