Zubac odigrao fantastičnu utakmicu u slavlju Clippersa. Ovo je za rukom pošlo samo njemu i Duncanu

Košarkaši LA Clippersa svladali su Miami Heat sa 109-98 u prvoj utakmici u Los Angelesu otkako je grad pogodio užasan požar zbog kojih je tisuće ljudi evakuirano. Ivica Zubac odigrao je fantastičnu utakmicu te ponovno brojao do 20 u dvije statističke kategorije (21 poen, 20 skokova), a tome je pridodao jednu asistenciju i dvije blokade za 32 minute provedene na parketu.

Foto: PROFIMEDIA

Kod Clippersa odličan je bio i James Harden s 26 poena i 11 asistencija dok im je prvi strijelac bio Norman Powell s 29 ubačaja. Prvi strijelac utakmice bio je Miamijev Tyler Herro s 32 poena kojima je dodao 11 skokova i sedam asistencija, a odličnu utakmicu odigrao je i rookie Heata Kel'el Ware s 19 poena i 13 skokova uz, za centra, vrlo impresivan šut za tricu koje je gađao 3/3.

Koliko je impresivna bila Zupčeva partija najbolje sugerira podatak kako je hrvatski centar postao tek drugi košarkaš u povijesti koji je u jednoj utakmici zabio 20 poena i uhvatio 20 skokova te blokirao dva ili više šuteva, a da pritom nije napravio niti jedan prekršaj i uz sve to šutirao iz polja preko 60 posto (Zubac je šutirao 10/13 odnosno 77 posto). Sve to izgleda još impresivnije kada se u obzir uzme da je jedini igrač kojem je to uspjelo prije Zupca ni manje ni više nego legendarni Tim Duncan prije 11 godina.

U drugoj utakmici igranoj uz Los Angelesu San Antonio Spursi u gostima su svladali Lakerse sa 126-102. Victor Wembanyama, Stephon Castle i Devin Vassell zabili su svaki po 23 poena i bili vodeći strijelci Spursa, a za Lakerse je Anthony Davis ubacio 30 (uz 13 skokova), ali prva pratnja bio mu je LeBron James sa samo 18 poena.

Houston Rocketsi svladali su Memphis Grizzliese na domaćem parketu sa 120-118, a predvodio ih je Jalen Green s 42 poen uz odličan šut iz igre 13/18 i svih 11 pogođenih slobodnih bacanja. Sjajnu utakmicu za Rakete odigrao je i Amen Thompson s 19 poena i 13 skokova, a Grizzliese je predvodio Ja Morant s 29 poena dok je Desmond Bane dodao 25.

U Kanadi su Toronto Raptorsi svladali Golden State Warriorse sa 104-101 zahvaljujući velikoj seriji 6-0 u posljednje dvije minute utakmice u koje su ušli sa zaostatkom 101-98. Najbolji kod Raptorsa bio je Scottie Barnes s 23 poena dok je Warriorse predvodio Steph Curry s 26. U New Yorku je Detroit slavio protiv domaćih Knicksa 124-119. Ponovno je sjajan bio Cade Cunningham s 36 poena, a pratio ga je Malik Beasley s 22. Njih dvojica su ujedno i jedini igrači Pistonsa koji su zabili više od 11 poena. Knicksima nisu bile dovoljne ni sjajne partije trojice njihovih najboljih igrača (Jalen Brunson 31 poen i 11 asistencija, Mikal Bridges 27 poena i Karl-Anthony Towns 26 poena i 12 skokova).

Anthony Edwards ubacio je 41 poen u gostujućoj pobjedi svoje Minnesote nad Washington Wizardsima 120-106. Kod domaćih najbolji je bio Kye Kuzma s 22 poena dok je Julius Randle pomogao Edwardsu s 20 poena i 10 skokova.

