Real u napetoj završnici do šeste pobjede u nizu: Hezonja natrpao Maccabi

Košarkaši Real Madrida su pred svojim navijačima pobijedili Maccabi iz Tel Aviva sa 116-113, a hrvatski reprezentativac Mario Hezonja je s 25 koševa bio drugi strijelac momčadi.

Real je do šeste uzastopne euroligaške pobjede došla u uzbudljivoj završnici, u koju su gosti ušli s košem prednosti (112-113) 37 sekundi prije kraja. No, do kraja dvoboja je izraelska momčad ostala bez ubačaja, a za Real su po dva slobodna bacanja pogodili Džanan Musa (ukupno 20 koševa) i Facundo Campazzo koji je s 31 košem i osam asistencija bio najbolji igrač madridske momčadi.

Rokas Jokubaitis je s 20 koševa, sedam skokova i sedam asistencija bio najbolji igrač Maccabija.

Real je s učinkom 12-9 na osmoj poziciji, a Maccabi je s 5-16 pao na predzadnje, 17. mjesto.

Baskonia je pred svojim navijačima u produžetku poražena od grčkog Olympiakosa sa 101-102, a hrvatski reprezentativac Luka Šamanić je sa 17 koševa bio drugi strijelac španjolske momčadi, a imao je i četiri skoka te dvije asistencije. Timothe Luwawu-Cabarrot je s 25 poena predvodio strijelce Baskonije, a kod Olympiakosa su po 22 koša postigli Shaquielle McKissic i Evan Fournier.

Olympiakos je s 15-6 na vrhu ljestvice, a Baskonia je na 15. mjestu s učinkom 8-13.

Iako je smijenio hrvatskog trenera Tomislava Mijatovića, Anadolu Efes nije uspio prekinuti niz poraza. Istanbulska momčad je pod vodstvom Talijana Luce Banchija poražena na gostovanju u Parizu s 88-84, čime su Parižani došli do prve pobjede nakon pet uzastopnih poraza.

Pariz je s 12-8 na šestoj poziciji, a nakon četiri uzastopna poraza Anadolu Efes ima učinak 10-11 i drži 13. poziciju.

