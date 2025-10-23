Jordan uzeo loptu pred djecom: Nitko ga nije vidio ovako nervoznog! Što mislite, je li pogodio?
'Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina'
Michael Jordan otkrio je nedavno kako je uzeo loptu u ruke nakon jako dugo vremena jer ga je vlasnik kuće koju je iznajmio zamolio da izvede slobodno bacanje pred njegovim unucima.
Priznao je Jordan kako je osjetio najveću nervozu u dugo vremena.
"Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina, tako da su njihova očekivanja bazirana na tome, a ja nisam dotaknuo košarkašku loptu", objasnio je pa dodao:
"Jesam li pogodio? Apsolutno."
"Osjetio sam najveće zadovoljstvo, to mi je uljepšalo cijeli tjedan što sam uspio udovoljiti njihovoj djeci, ne znajući hoću li to moći napraviti."
Pojavila se sada i snimka situacije o kojoj je Jordan pričao i na njoj se vidi vidno nervozni Jordan zapravo lakoćom pogađa.
"Gospodine, smiluj se, molim te da učinim to", rekao je i, naravno, pogodio. Zar je netko sumnjao?