Jordan uzeo loptu pred djecom: Nitko ga nije vidio ovako nervoznog! Što mislite, je li pogodio?
'Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina'

23.10.2025.
18:52
Michael Jordan otkrio je nedavno kako je uzeo loptu u ruke nakon jako dugo vremena jer ga je vlasnik kuće koju je iznajmio zamolio da izvede slobodno bacanje pred njegovim unucima. 

Priznao je Jordan kako je osjetio najveću nervozu u dugo vremena. 

"Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina, tako da su njihova očekivanja bazirana na tome, a ja nisam dotaknuo košarkašku loptu", objasnio je pa dodao: 

"Jesam li pogodio? Apsolutno." 

"Osjetio sam najveće zadovoljstvo, to mi je uljepšalo cijeli tjedan što sam uspio udovoljiti njihovoj djeci, ne znajući hoću li to moći napraviti."

Pojavila se sada i snimka situacije o kojoj je Jordan pričao i na njoj se vidi vidno nervozni Jordan zapravo lakoćom pogađa. 

"Gospodine, smiluj se, molim te da učinim to", rekao je i, naravno, pogodio. Zar je netko sumnjao?

