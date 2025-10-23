Jordan uzeo loptu pred djecom: Nitko ga nije vidio ovako nervoznog! Što mislite, je li pogodio?

Michael Jordan otkrio je nedavno kako je uzeo loptu u ruke nakon jako dugo vremena jer ga je vlasnik kuće koju je iznajmio zamolio da izvede slobodno bacanje pred njegovim unucima.

Priznao je Jordan kako je osjetio najveću nervozu u dugo vremena.

Here's the footage of Michael Jordan shooting a free throw in front of kids in which he described it as "the most nervous" he had been in years

"Razlog je bio taj što su ta djeca čula priče od roditelja o tome što sam radio prije 30 godina, tako da su njihova očekivanja bazirana na tome, a ja nisam dotaknuo košarkašku loptu", objasnio je pa dodao:

"Jesam li pogodio? Apsolutno."

"Osjetio sam najveće zadovoljstvo, to mi je uljepšalo cijeli tjedan što sam uspio udovoljiti njihovoj djeci, ne znajući hoću li to moći napraviti."

Pojavila se sada i snimka situacije o kojoj je Jordan pričao i na njoj se vidi vidno nervozni Jordan zapravo lakoćom pogađa.

"Gospodine, smiluj se, molim te da učinim to", rekao je i, naravno, pogodio. Zar je netko sumnjao?