Jedan od najvećih košarkaša u povijesti NBA objavio je odlazak u mirovinu

Jedan od najvećih košarkaša u povijesti NBA, Chris Paul, objavio je odlazak u mirovinu. Četardestogodišnji Paul smatran je ponajboljim playmakerom u povijesti NBA. Tijekom karijere Paul je u prosjeku bilježio 16.8 poena, 9.2 asistencije, 4.4 skoka i 2 ukradene lopte za 33.5 minuta po utakmici, uz postotke šuta 46.9% iz igre, 37% za tricu i 87% s linije slobodnih bacanja.

U karijeri koja je trajala preko dvadeset godina čak je 12 puta izabran u All-star tim, jedanaest puta je uvršten u najbolju petorku lige, a 2006. je proglašen rookiejem godine. Uzeći u obzir da je bio All-Star igrač u četiri različite momčadi, a u mirovinu odlazi kao drugi na vječnoj ljestvici najboljih asistenata u povijesti lige, teško je zamisliti kako neće ući u Kuću slavnih.

U karijeri je igrao za New Orleans Pelicanse, Los Angeles Clipperse, Huston Rocketse, Oklahoma City Thunder, Pheonix Sunse i Golden State Warriorse te San Antonio Spurse. Najdulje je igrao za Clipperse koji su mu ujedno bili i posljednji tim.

Iako je imao veoma bogatku karijeru, Paul se u finalu playoffa našao samo jednom - 2021. godine sa Pheonix Sunsima.

"To je to! Nakon više od 21 godine, povlačim se iz košarke", napisao je Paul u dužoj izjavi. "Iako je poglavlje 'NBA igrač' završeno, košarka će zauvijek biti dio mog života i mog DNK. U NBA ligi proveo sam više od pola života, kroz tri desetljeća. Ludo je to i izgovoriti! Živjeti od košarke bio je nevjerojatan blagoslov, ali i velika odgovornost.

Prihvatio sam sve, i dobro i loše. Kao netko tko je uvijek učio, znam da je vodstvo teško i nije za slabe. Neki će te voljeti, a mnogi neće. Ali cilj je uvijek bio jasan, a moje namjere uvijek iskrene. Strašno se volim natjecati! Sjajan je osjećaj znati da sam igrao i odnosio se prema ovoj igri s najvećim poštovanjem od dana kada me otac s njom upoznao", napisao je Paul u objavi na Instagramu.

