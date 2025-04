Najbolji igrač koji nikad nije bio All-Star: Cijelu karijeru prolazi ispod radara, to mora stati

Ivica Zubac ostvario je noćas u utakmici protiv Houston Rocketsa prvi triple-double učinak svoje osam godina duge NBA karijere. 20 poena, 11 skokova, 10 asistencija uz jednu ukradenu loptu i odličan učinak iz igre (šut 9/13) bila je njegova završna statistika na kraju utakmice. O odličnoj partiji hrvatskog centra još će se dugo pričati, ali ono što je njemu još bitnije, njegovi Clippersi svladali su drugu momčad Zapada sa 134:117. Na kraju krajeva to i jest priča cijele njegove karijere: Nije bitno kakve su njegove brojke i dobije li on pohvale koje zaslužuje, bitno je samo da momčad pobjeđuje.

Došao je u NBA na mala vrata, kao drugi pick druge runda drafta 2016. i postao član najslavnije košarkaške momčadi na svijetu, Los Angeles Lakersa. Iz današnje perspektive, mogli bismo pričati kako je kriminalno što je Zubac pao toliko nisko u draftu ili što nitko nije prepoznao njegov talent, ali iskreno govoreći - to bi bila laž. Ivica Zubac nije bio ni najbolji hrvatski prospekt u tom draftu, ta čast ide nikad do kraja ispunjenom potencijalu mladića imena Dragan Bender. Zapravo, čak i u svojoj Hrvatskoj, Zubac je često bio previđen. U jednoj sjajnoj generaciji hrvatskih klinaca, onoj koja je 2015. izgubila finale Svjetskog prvenstva za mlade od SAD-a s Tatumom, Brunsonom i društvom, na Zupca se nije obraćalo previše pozornosti. Više se pričalo o Benderu, Lovri Mazalinu, Luki Božiću, Marku Arapoviću ili Niku Slavici. I s dobrom razlogom mora se priznati, većina tih tada klinaca imali su potencijal postati puno bolji košarkaški od 'Zublocke' što zbog svog osjećaja za igru i sjajnog šuta na visokoj poziciji (Bender) ili ludog atleticizma (Slavica). Na Zupca se gledalo kao na igrača koji ne može puno napredovati i zauvijek će biti ono što je, veliki centar s dobrom završnicom u reketu, vrlo dobar skakač i jako dobar, ali ne odličan branič.

Bilo je to vrijeme kada je centarska pozicija u NBA-ju bila pred "izumiranjem", kako su trice i bekovi postajali sve važniji i opasniji, za velike teretne centre bilo je sve manje mjesta. Vjerovalo se kako budućnost centara leži u igračima poput Karla-Anthonyja Townsa ili Kristapsa Porzingisa. Iznimno talentirani košarkaški koji mogu igrati i pod košem i na perimetru, šutirati trice, služiti kao sekundarni kreatori pa čak i teretnije visoke kolege napadati driblingom, a uz sve to biti i odlični zaštitnici obruča. Sve se to donekle i je ostvarilo, ali i to 'staromodni' centri ipak su našli svoje mjesto pod suncem. Tu se vraćamo priči o Zupčevom nikad prepoznatom potencijalu. Istina, Zubac nikad nije razvio vještine koje su se tada predviđale kao potrebne za petice, ostao je centar koji šutira izričito dvojke blizu koša, skače i igra dobru obranu. U očima sviju, on je centar starog kova, ali zato bolesno dobar.

Njegovi suigrači nedavno su pokrenuli kampanju da se Zupca proglasi najboljim obrambenim igračem godine, upravo zato što samo oni znaju koliko im hrvatski centar zapravo znači. 16.6 poena, 12.6 skokova (četvrti najbolji skakač lige) i 2.6 asistencija i 1.2 blokade u prosjeku uz sjajnih 63 posto šuta iz igre (šesti najbolji postotak lige), impresivne brojke, ali ima još jedna vrlo zanimljiva. Uz zvijezde poput Jamesa Hardena, Kawhija Leonarda pa čak i Normana Powella ove sezone, Zubac je igrač s najboljom +/- statistikom u dresu Clippersa, a i samo je usput među 20 najboljih igrača lige u tom pogledu. +/- po utakmici je statistika koja mjeri koš-razliku momčadi u odnosu na protivnike kada je određeni igrač na terenu. Kada Zubac igra, Clippersi zabijaju u prosjeku 6.3 poena više od svojih protivnika.

Također, zanimljiv je i podatak kako od sedam igrača ove sezone koji imaju najviši zbroj poena i skokova, jedino Ivica Zubac nije bio All-Star. Na kraju krajeva, njega vjerojatno nije ni briga: "Osjećam se odlično. Uvijek sam htio ostvariti jedan. Nekoliko puta sam bio blizu. Rekao sam Bogdanu (Bogdanoviću), dodat ću ti loptu i bolje pogodi"- to je jedino što je nakon prvog triple-doublea u karijeri imao za reći o tom učinku. Čak i kad su Lakersi glupo razmijenili u drugu momčad iz LA-ja za Mikea Muscalu, rekao je samo kako je to bila najbezbolnija razmjena u povijesti jer se nije morao ni seliti, a Lakersi i Clippersi igrali su u Bostonu dan za danom pa nije morao ni napustiti svoju hotelsku sobu koju su mu Lakersi iznajmili.

Ivica Zubac je košarkaš kojeg svaki trener želi, a i osoba koju svatko želi u svlačionici. Kada je Paul George ovog ljeta napustio Grad Anđela, rečeno mu je da će ove sezone morati podnijeti veći teret u napadu, što je i bez problema učinio. Kad su PG i Kawhi tek stigli rečeno mu je da samo mora postavljati čvrste blokove i završava oko obruča, što je i činio. Što god da mu kažete da učini na terenu, učinit će i cijelo vrijeme će šutjeti i raditi sve što njegova momčad traži od njega. Kampanja Clippersa da ga učine obrambenim igračem godine samo je njihov pokušaj da svom sjajnom centru napokon daju priznanje koje oduvijek zaslužuje, a koje nikada nije dobio.

