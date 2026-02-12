Zubac otkrio priču iz Lakersa: Legenda mu pružila ruku, ali sve je stalo iza zatvorenih vrata

Hrvatski centar Ivica Zubac prisjetio se zanimljive epizode iz svojih dana u Los Angeles Lakersima – priče koja uključuje jednog od najvećih košarkaša svih vremena i propuštenu priliku koja je mogla obilježiti njegov razvojni put u NBA ligi.

Zubac je 2016. godine izabran kao 32. pick druge runde drafta, simbolično s brojem koji je u dresu Lakersa nosio Magic Johnson. Upravo je Magic tada imao važnu ulogu u strukturi kluba. Ipak, Zupčev početak u slavnoj franšizi bio je daleko od glamuroznog.

Lakersi su u tom razdoblju prolazili kroz fazu potpune rekonstrukcije nakon odlaska Kobea Bryanta. Svlačionicom su prolazila brojna mlada i talentirana imena: D’Angelo Russell, Lonzo Ball, Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Julius Randle i drugi. U takvoj konkurenciji Zubac nije imao status zvijezde u nastajanju, već je tiho i strpljivo radio, čekajući svoju priliku.

Upravo je taj rad primijetila osoba čije ime u Los Angelesu ima gotovo mitski status, Kareem Abdul-Jabbar.

Gostujući u podcastu X&O’s CHAT, Zubac je ispričao kako je trenirao s legendarnim klupskim trenerom Billom Bertkom, čovjekom koji je radio s Wiltom Chamberlainom i Kareemom. Tijekom jednog treninga radio je specifične vježbe, a potom pokušao izvesti legendarni „sky hook“.

„Rekao mi je da izgleda jako dobro“, prisjetio se Zubac. Već sljedećeg dana stigao je neočekivan poziv – na parketu ga je čekao Kareem.

„Bio sam nervozan. Rekao mi je da je čuo kako mogu šutirati ‘sky hook’ i da mu pokažem. A onda je on počeo demonstrirati. Imao je oko 70 godina i s osnovne linije pogađao gotovo svaki šut“, ispričao je kroz smijeh.

Nakon nekoliko zajedničkih treninga, Abdul-Jabbar izrazio je želju da preuzme mentorsku ulogu i radi sa Zupcem te ostalim visokim igračima Lakersa.

Prema Zupčevim riječima, Kareem je zatražio sastanak s Magicom Johnsonom kako bi dogovorio službenu ulogu u klubu. No, nešto je zapelo.

„Ne znam što se dogodilo na tom sastanku, ali nikada nije dobio posao u Lakersima. Htio je imati neku ulogu i raditi s nama centrima, ali to se, nažalost, nije ostvarilo“, rekao je Zubac.

Iako je legendarni centar i dalje povremeno dolazio na utakmice, cijela priča ostala je bez nastavka. Zubac se prisjetio i trenutka kada je trener Luke Walton nacrtao akciju baš za njegov šut s osnovne linije – upravo „sky hook“. Promašio je pokušaj, a takve akcije više nisu crtane za njega.

„I to je bio kraj“, zaključio je uz smijeh.

POGLEDAJTE VIDEO: Službeno je počelo testiranje bolida u Bahreinu uoči nove sezone