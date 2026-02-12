ZET najavio velike promjene u tramvajskom prometu: U ovom dijelu Zagreba vozit će samo autobusi

Iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) izvijestili su o izmjenama u tramvajskom i autobusnom prometu koje će stupiti na snagu od nedjelje 15. veljače.

Zbog radova na kontaktnoj mreži u Zapruđu, u nedjelju od 8 do 17 sati bit će obustavljen tramvajski promet Avenijom Dubrovnik i Avenijom Marina Držića do raskrižja s Ulicom grada Vukovara.

Tramvajske linije 6, 7 i 14 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

Linija 6 vozit će na relaciji Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Ulica grada Vukovara – Žitnjak.

Linija 7 prometovat će na relaciji Savski gaj (rotor) – Jadranski most – Savska – Ulica grada Vukovara – Autobusni kolodvor – Kvaternikov trg – Dubrava, dok će u drugom smjeru voziti Mihaljevac – Trg bana Josipa Jelačića – Savska – Savski most.

Linija 14 prometuje na liniji Mihaljevac - Trg bana Josipa Jelačića - Savska - Savski most

Umjesto tramvaja bit će uspostavljena privremena autobusna linija 607 na relaciji Savski most – Novi Zagreb – Ulica grada Vukovara. Po završetku radova linije 6 i 7 vratit će se na uobičajene trase, dok će linija 14 voziti do Savskog gaja (rotor).

Linije 6, 8 i 14 produljuju trase

Zbog radova na okretištu Zapruđe, od ponedjeljka 16. veljače linije 6 i 8 produljuju svoje trase, dok će linija 14 prometovati skraćenom trasom.

Linija 6 vozit će na relaciji Črnomerec – Trg bana Josipa Jelačića – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Zapruđe – Sopot – Savski gaj (rotor).

Linija 8 prometovat će na relaciji Mihaljevac – Draškovićeva – Branimirova tržnica – Autobusni kolodvor – Zapruđe – Sopot.

Linija 14 vozit će na relaciji Mihaljevac – Draškovićeva – Trg bana Josipa Jelačića – Frankopanska – Savska – Jadranski most – Savski gaj (rotor).

Izmjene autobusnih linija i novo stajalište

Od ponedjeljka 16. veljače uspostavlja se novo stajalište Borongaj-jug u smjeru Dupca i Sesvetskog Kraljevca, koje će koristiti autobusi na linijama 231 (Borongaj – Dubec) i 269 (Borongaj – Sesvetski Kraljevec – Iver).

Istog dana linije 101 (Britanski trg – Gornje Prekrižje) i 138 (Britanski trg – Zelengaj – Britanski trg) prometovat će produljenim trasama.

Linija 101 produljuje se do kružnog raskrižja u Šestinama te mijenja naziv u 101 (Britanski trg – Šestine). Linija 138 produljuje se do Gornjeg Prekrižja. Obje linije neće koristiti stajalište u Ulici Šumski prečac, a na produljenim dijelovima koristit će usputna autobusna stajališta.

U nedjelju 15. veljače od 10.45 do 12.45 sati autobusna linija 113 (Ljubljanica – Jarun) neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog održavanja utrke Zagreb Love Run na Aleji Matije Ljubeka. Iz ZET-a mole putnike za razumijevanje.

