Indiana na krilima nestvarnog Haliburtona došla na korak do velikog finala

Razigravač Indiana Pacersa Tyrese Haliburton ostvario je 'triple-double' od 32 koša, 15, asistencija i 12 skokova bez izgubljene lopte u pobjedi nad New York Knicksima 130-121, kojom je momčad iz Indianapolisa povela 3-1 u seriji na četiri pobjede finala doigravanja u Istočnoj konferenciji NBA lige.

Haliburton je postao prvi igrač u povijesti NBA doigravanja koji je uspio ostvariti takav učinak, kojim je Pacerse doveo na jednu pobjedu od plasmana u veliko NBA finale, prvo od 2000. kad su ih na putu prema naslovu zaustavili tek Los Angeles Lakersi predvođeni Kobejem Bryantom i Shaquilleom O'Nealom.

Haliburton je pogodio pet trica te ukrao četiri lopte, a svoju izvedbu je pripisao dugu koji je osjećao prema suigračima nakon poraza u trećoj utakmici konferencijskog finala.

"Osjećao sam da sam iznevjerio momčad u trećoj utakmici pa mi je bilo važno da izađem i odigram najbolje što mogu. Suigrači su me dovodili u situacije u kojima sam mogao biti kretivan. Ovo je bila velika pobjeda za nas", izjavio je Haliburton nakon sjajne izvedbe.

Treneru Pacersa Ricku Carlisleu najviše je za oko zapeo jedan statistički podatak:

"Ne imati nijednu izgubljenu loptu u takvim situacijama je zaista nevjerojatno. Ali to je sada njegov zaštitni znak. Znam da mu je to jako važno i da ga motivira. Radi impresivne stvari u statističkom smislu, ali on jako dobro zna da sve to nadilazi statistiku."

Uz takvog Haliburtona i Pascalu Siakamu je bilo lakše doći do 30 koševa.

"Još nismo napravili ništa. Ne smijemo se previše veseliti kad ide dobro, niti previše tugovati kad ide loše. To govorim kroz cijelu sezonu", rekao je Siakam, koji već ima iskustvo osvajanja NBA naslova s Toronto Raptorsima iz 2019.

Pacersi su bili bolji od Knicksa u šutu iz igre (51,1% - 46,3%), ali najveća razlika je nastala u poenima iz kontranapada (22-9). U četiri utakmica ove serije Indiana je pretrčala New York, postigavši gotovo trostruko više koševa iz protunapada (65-23).

Uz Haliburtona i Siakama, još su trojica domaćih igrača imali dvoznamenkasti učinak: Bennedictu Mathurinu je trebalo tek 12 i pol minuta na parketu za 20 poena, Aaron Nesmith je ubacio 16 koševa, a Myles Turner je postigao 13 poena prije nego što je morao izaći iz igre zbog šest osobnih pogrešaka.

Knicksi su bili konkurentni u prvom poluvremenu, a najbolje razdoblje su imali tijekom druge četvrtine, kad su zaostatak od 10 koševa uspjeli preokrenuti u minimalno vodstvo. No, Nesmith je s četiri poena zaredom pokrenuo seriju Pacersa 13-0 koja se protegnula na zadnju minutu druge četvrtine i početne dvije i pol minute treće. Indiana je došla na +12 (76-64), a gosti iz New Yorka se do kraja utakmice više nisu uspjeli približiti na manje od pet poena zaostatka.

Jalen Brunson je predvodio Knickse s 31 košem, Karl-Anthony Towns je imao 24 poena i 12 skokova, a OG Anunoby dodao je 22 koša. Dvoznamenkasti učinak je imao i Mikal Bridges sa 17 poena, dok je Josh Hart spojio 12 poena i 11 skokova.

"Postigli smo 120 koševa, ali naša obrana nije bila dovoljno dobra. Skok nam je bio dobar, ali obrana i izgubljene lopte su nas koštale", rekao je trener Knicksa Tom Thibodeau.

Priliku da to isprave Knicksi će imati u petoj utakmici, koju će odigrati pred svojim navijačima u Madison Square Gardenu u noći s četvrtka na petak (2 sata) po srednjoeuropskom vremenu.

