Hrvatski reprezentativac o muci hrvatskog sporta: 'Hrvatska je dotaknula dno, može samo naprijed'

Hrvatski košarkaški reprezentativac Danko Branković, koji je prije četiri dana odigrao svoju najbolju utakmicu otkada je došao u Španjolsku, rekao je da je hrvatska košarka dotaknula dno pa može ići samo prema naprijed.

"Košarka je ondje dotaknula dno pa može ići samo prema naprijed", rekao je 25-godišnji centar u intervjuu novinama El Progreso, sa sjedištem u španjolskom gradu Lugu. Branković, jedan s popisa od 23 hrvatska reprezentativca, ljetos je prešao iz Bayern Muenchena u španjolskog prvoligaša Rio Breogan.U nedjelju je na gostovanju kod Murcije ubacio 19 koševa uz 11 skokova u pobjedi od 96-83. "U prvom redu, to je rezultat rada i napretka", napomenuo je 217 centimetara visoki centar hrvatske reprezentacije. Rekao je da je sretan u Rio Breoganu koji nakon sedam prvenstvenih kola ima tri pobjede i četiri poraza. Jako se dobro razumije na parketu s hrvatskim suigračem Dominkom Mavrom, a cilj mu je zaigrati s Rio Breoganom u španjolskom Kupu Kralja, za što mora biti među osam najboljih u prvenstvu u prvom dijelu sezone.

"Želim igrati dobro, pobjeđivati i napredovati", izjavio je. Rekao je da je vjernik, da se moli prije, za vrijeme i nakon utakmica te da odlazi u lokalnu crkvu u Lugu. "Ta vjera mi puno pomaže. Kad stvari krenu loše, molim se da budu bolje, a kad krenu dobro, molim se da tako i ostane", dodao je. Branković je počeo karijeru u Ciboni, a 2022. je prešao u Bayern Muenchen. Prvu sezonu (2022./2023.) je proveo na posudbi u srpskoj Megi, a sljedeće dvije godine je zaigrao za Bayern. Prisjetio se kako ga je iznenadio broj utakmica u Njemačkoj i Euroligi. "U prvoj sezoni, u svim natjecanjima, odigrali bismo oko 85-90 utakmica. Bilo je zapanjujuće igrati tri utakmice u istom tjednu u vrlo različitim dijelovima Europe, ili pet utakmica u devet dana", ispričao je.

Dolaskom u Rio Breogan želi nanovo lansirati svoju karijeru. Uvjeren je da je na pravom mjestu. "Svaki dan rastem kao igrač i sa svojom momčadi te stvarno cijenim povjerenje koje suigrači imaju u mene i kako me podržavaju. Nije to najveća momčad po kvaliteti za koju sam igrao, to je očito bio Bayern, ali je najbolji klub, jer se brine o meni i pazi na mene", zaključio je. Branković je tijekom boravka u Bayernu osvojio dva naslova prvaka Njemačke (2024. i 2025.), a 2024. je bio i pobjednik njemačkog Kupa.

