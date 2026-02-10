FREEMAIL
Pelicansi uvjerljivi /

Hrvatski pečat u NBA-u: Matković među junacima pobjede Pelicansa

Hrvatski pečat u NBA-u: Matković među junacima pobjede Pelicansa
Foto: Marty Jean-louis/ddp Usa/profimedia

New Orleans sada ima 15 pobjeda i 40 poraza

10.2.2026.
7:19
Hina
Marty Jean-louis/ddp Usa/profimedia
U derbiju začelja Zapadne konferencije NBA lige košarkaši New Orleansa su pred svojim navijačima nadigrali Sacramento sa 120-94, a vrlo dobru utakmicu odradio je hrvatski košarkaš Karlo Matković.

New Orleans je utakmicu prelomio tijekom druge i treće dionice. U tom je razdoblju domaćin napravio +20 u odnosu na suparnika te je uoči posljednje četvrtine pobjegao na nedostižnih 92-67.

Matković je ušavši s klupe skupio 19 minuta na parketu te je postigao 12 poena. Za dva i tri poena je gađao po 2-3 uz 2-2 s linije slobodnih bacanja. Dodao je tome devet skokova i jednu asistenciju.

Prvi strijelac New Orleansa bio je Trey Murphy s 21 poenom, a uspješno je i sedam puta asistirao. Jeremiah Fears je postigao 20 poena, a Zion Williamson 18 poena uz šest asistencija i pet skokova.

U sastavu Sacramenta najbolji je bio Maxime Raynaud s 21 poenom i čak 19 skokova, dok je Russell Westbrook ubacio 17 poena.

New Orleans sada ima 15 pobjeda i 40 poraza, dok je Sacramento posljednji na Zapadu s omjerom 12-43.

