Hrvatska slavila u Grčkoj, ali večer zasjenila nova ozljeda najbolje hrvatske košarkašice

U utakmici 1. kola skupine F kvalifikacija košarkašica za EuroBasket 2027 Hrvatska slavila u gostima u Kozaniju protiv Grčke s 76-73 (17-21, 19-19, 28-10, 12-23).

Hrvatske košarkašice su uspješno započele kvalifikacije za EuroBasket, a do pobjede kod Grkinja došli su izvanrednom igrom u trećoj četvrtini, koju su dobile s 28-10. Dotad je utakmica bila posve izjednačena, a Grkinje su na odmor otišle s prednošću od četiri koša.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U trećoj četvrtini Hrvatska je vodila i sa 14 razlike, da bi u samoj završnici Grkinje serijom 8-0 skoro došle do preokreta.

Kod Hrvatske su najbolje bile Nika Muhl (21, 7 asista) i Shavonte Zelous (11, 11 skokova), dok je Grkinje predvodila Maria Fasoula s 19 koševa. Nažalost za hrvatsku košarku nakon utakmice najviše je ostalo pitanje sa zdravljem Nike Muhl koja se ove sezone vraća nakon teške ozljede koljena koju je zadobila u listopadu 2024. godine.

Večeras je ubacila 21 poen uz sedam asistencija, no nažalost doživjela je novu ozljedu te je 49.8 sekundi prije kraja izašla iz igre uz pomoć suigračica i fizioterapeuta. Držala se za koljeno, no trenutno nije poznato o kakvoj se ozljedi radi.

U sljedećem susretu naše košarkašice 15. studenoga dočekuju Dansku, a u ovoj skupini je još i Makedonija. Prve dvije selekcije idu u drugi krug.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina već osvojila navijače