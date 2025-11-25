FIBA mijenja sustav bodovanja: Velike promjene već od prvih kvalifikacija za SP 2027.

Međunarodna košarkaška federacija (Fiba) odlučila je promijeniti sustav bodovanja i rangiranja muških reprezentacija, a promjene će biti primijenjene već nakon prvog ciklusa kvalifikacijskih utakmica za Svjetsko prvenstvo 2027., koji je na rasporedu u sljedećih tjedan dana.

U uvođenju promjena sudjelovala je i tvrtka Assist Research, uz čiju je podršku i matematičku stručnost Fiba razvila poboljšanu verziju modela rangiranja, vođena trima glavnim ciljevima: da bude jednostavniji, da recentni rezultati dobiju više na vrijednosti te da nagrađuje momčadi koje dođu daleko na velikim natjecanjima (svjetska prvenstva, olimpijske igre, kontinentalna prvenstva).

"Novi sustav zadržava ključna načela modela uvedenog 2017., kako bi podržao strukturu Fibinih međunarodnih košarkaških natjecanja. Nastavlja koristiti pristup temeljen na utakmicama, osvježujući ljestvicu nakon svakog kvalifikacijskog dijela i glavnih Fibinih natjecanja, pomažući momčadima da prate napredak u stvarnom vremenu", stoji u službenom priopćenju krovne svjetske košarkaške organizacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

I dalje će momčadi osvajati bodove za svaku odigranu utakmicu, ali će pobjednička reprezentacija zaraditi dodatne bodove iz različitih izvora prema formuli koja će pomoću koeficijenata vrednovati važnost i stupanj natjecanja te regionalnu kvalitetu.

Prva ključna promjena je prijelaz s prilagođenog na kumulativni sustav prikupljanja bodova.

Druga važna promjena se odnosi na umanjivanje bodova, koje se u prijašnjem sustavu provodilo kroz razdoblje od osam godina, a u novom će se uoči svakog velikog natjecanja (svjetska prvenstva, olimpijske igre, kontinentalna prvenstva) reprezentacijama umanjivati ukupan zbroj bodova za 33%. Na taj način se neće mijenjati redoslijed reprezentacija na ljestvici uoči velikih natjecanja.

Treća promjena se odnosi na sustav bodovanja za velike turnire, na kojima će najuspješnije momčadi moći prikupiti više bodova nego što je to bio slučaj u prethodnom sustavu.

Jedan od glavnih faktora pri računanju bodova će biti regionalni koeficijent koji će vrijediti za razdoblje od 2025. do 2029. Europa će i dalje imati najviši koeficijent (1,0), potom slijede Amerike (0,93) pa Afrika (0,69) te Azija i Oceanija (0,68).

Nakon uvođenja novog načina rangiranja za muškarce, Fiba će sljedeće godine promijeniti i način rangiranja za žene te mlađe dobne kategorije.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska košarka kreće u kvalifikacije: Mijatović traži fokus i maksimalan pristup protiv Cipra