Dončićev debi za Lakerse u play-offu NBA lige završio debaklom

U noći sa subote na nedjelju odigrane su prve četiri utakmice play-off NBA lige, a jedinu gostujuću pobjedu ostvarila je Minnesota Timberwolves koja je s uvjerljivih 95-117 svladala Los Angeles Lakerse.

Bio je to pravi debakl za Lakerse za koje je najbolji bio Luka Dončić koji je u svom playoff debiju ostvario 37 poena, 8 skokova i asistenciju, no to za razigranu Minnesotu nije bilo dovoljno.

Gostujući momčad predvodio je Jaden McDaniels s 25 koševa i 9 skokova, dok je Naz Reid imao 23 ubačaja i 5 skokova a za kraj je Anthony Edwards dodao još 22 poena, 8 skokova i 9 asistencija.

James LeBron za svoju je momčad ubacio tek 19 poena, 5 skokova i 3 asistencije te će u sljedećoj utakmici, koja će se igrati u noći s utorka na srijedu po našem vremenu, zasigurno morati podebljati taj učinak.

