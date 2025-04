Denver poveo 1-0 u doigravanju protiv Clippersa! Zubac i Jokić vodili bitku svih bitaka

Košarkaši Denver Nuggetsa poveli su sa 1-0 u pobjedama protiv Los Angeles Clippersa u prvom krugu doigravanja Zapadne konferencije NBA lige 112-110 pobjedom nakon produžetka u prvoj utakmici, a hrvatski centar Ivica Zubac je za Clipperse postigao 21 koš (šut za dva 10-15, slobodna bacanja 1-4) uz 13 skokova, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu za 39:26 minuta provedenih u igri. Bio je to njegov 59 double - double učinak u sezoni.

Jokić blizu triple doubleu

Najbolji kod Nuggetsa bio je Nikola Jokić s učinkom koji je bio blizu triple doubleu. Joker je imao 29 koševa, 12 asistencija i 9 skokova, Aaron Gordon je dodao 25, a Jamal Murray 21 poen, dok je James Harden ubacio 32 uz 11 asistencija za Clipperse kod kojih je Kawhi Leonard dodao 22.

Foto: Profimedia

Zubac i Jokić vodili su veliku bitku pod košem, međusobno se čuvali jer oboje igraju poziciju centra. OVDJE pogledajte njihovu defanzivnu bitku svih bitaka...

Foto: Profimedia

Clippersi su u ludoj utakmici koja se igrala na Veliku subotu u Denveru bili u prednosti većim tijekom susreta, odvojili su se već u prvoj četvrtini, a u drugoj stigli i do najvećih 15 razlike (49-34). No, Nuggetsi su se postupno vraćali u utakmicu te u završnici četvrte četvrtine i nakratko poveli (93-92, pa 98-96). Ipak, Harden je zabio polaganje za 98-98 i produžetak.

Foto: Profimedia

Westbrook prelomio utakmicu

Posljednju realnu priliku za eventualnu pobjedu ili odlazak u drugi produžetak Clippersi su propustili 10 sekundi prije kraja produžetka kada je Harden izgubio loptu nakon uigranog dodavanja iz auta kod vodstva Nuggetsa 110-107. Nakon toga je Jokić pogodio oba slobodna bacanja za 112-107 da bi Powell tricom u zadnjoj sekundi samo ublažio poraz.

Foto: Profimedia

Russell Westbrook prelomio je iskustvom utakmicu na stranu Nuggetsa...

"Takav je on", rekao je Nikola Jokić nakon što je gledao Westbrooka kako pogađa tricu iz kuta koja je Denveru donijela prednost od dva poena krajem regularnog dijela, a zatim odigrao sjajnu obranu na James Hardenu 9,6 sekundi do kraja produžetka, prenosi ESPN pisanja AP-a.

'Jednostavno znam tu njihovu igru'

"Jednostavno znam tu njihovu igru, prepoznao sam tu akciju, jer sam bio u Clippersima prethodne dvije sezone", naveo je Westbrook.

Westbrook je imao dosta zasluga za L.A.-jevih nevjerojatnih 20 izgubljenih lopti, uključujući neuobičajenih sedam Kawhija Leonarda.

Foto: Profimedia

"Russ je Russ", izjavio je privremeni trener Nuggetsa David Adelman koji je sad na 4-0 skoru od kad je na klupi momčadi zamijenio Michaela Malonea. Malone je dobio otkaz uoči doigravanja zajedno sa GM-om Calvinom Boothom.

'Defenzivno, Russ je apsolutno nevjerojatan'

"Defenzivno, Russ je apsolutno nevjerojatan. Ondje je igrao slobodnog sigurnosnog igrača. Mislio sam da je mnogo razloga zašto su se porazi dogodili, čak i ako to nije on forsirao, (bio) samo način na koji je tumarao i utjecao na igru. A onda je napadački bljesnuo", tvrdi Adelman.

"Možda smo to mogli izvući i izvršiti. Ali to je ono što Russ radi. Ne vjerujem da će se promijeniti nakon 17 godina. Ako vidi nekoga ispred sebe 1-na-1, on će napasti. A onda zabiti tricu."

Indiana bolja od Bucksa

Prolazak u drugi krug izborit će momčad koja prva ostvari četiri pobjede, a druga utakmica igrat će se u ponedjeljak opet u Denveru.

U prvoj utakmici ovogodišnjeg doigravanja Indiana Pacersi su na svom terenu uvjerljivo svladali Milwaukee Buckse sa 117-98. Prvi dvoboj četvrte i pete momčadi Istočne konferencije nije ponudio neizvjesnost, domaći su se vrlo brzo odvojili, do poluvremena storili i 24 koša razlike (67-43), a u trećoj četvrtini otišli i do najvećih 28 razlike (77-49) pa je ostaka dvoboja bio puko odrađivanje posla.

Pascal Siakam je sa 25 koševa predvodio Pacerse, Myles Turner je dodao 19, dok je jedini raspoložen kod Bucksa bio Giannis Antetokounpo sa 36 poena i 12 skokova.

Druga utakmica na programu je za tri dana opet u Indianapolisu. I prošle godine su se Indiana i Milwaukee susreli u prvom krugu doigravanja, a sa 4-2 je uspješnija bila Indiana.

