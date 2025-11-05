Senzacionalni Dinamo kreirao veliki preokret za novu pobjedu u Europi

Košarkaši Dinama upisali su još jednu pobjedu u ENBL ligi. Nakon domaćeg trijumfa protiv Slovana iz Bratislave (108-105) u prvoj europskoj utakmici ikad za klub, momčad Damira Mulaomerovića slavila je i na gostovanju kod Sigal Prištine rezultatom 80-82. Tako je KK Dinamo Zagreb na savršen način započeo povijesni nastup u Europi. U prva dva europska sraza, KK Dinamo Zagreb ostvario je dvije pobjede.

Ulaskom u posljednju četvrtinu Dinamo imao -13

Kosovski klub, koji je do ovog susreta imao savršen učinak od tri pobjede, bio je vrlo blizu i četvrte, no dinamovci su u završnici režirali veliki preokret.

Priština je veći dio utakmice imala kontrolu nad rezultatom te je na ulasku u posljednju četvrtinu vodila s čak 13 poena razlike (69-56). Ipak, u završnim minutama Zagrepčani su pokazali karakter. Minutu i pol prije kraja domaćin je imao vodstvo 80:74, no tada slijedi serija Dinama. Trice su pogodili Amerikanac Delonnie Hunt i Filip Kraljević, a upravo je Hunt tri sekunde prije kraja položio za konačnih 80-82. Domaćin je u posljednjem napadu promašio šut za pobjedu.

Amerikanac Hunt je pravo pojačanje

Hunt je ponovno bio prvo ime susreta s 26 poena, 10 asistencija i 5 skokova, dok je Filip Kraljević dodao 18 poena, a Ivan Novačić 11 poena i 6 skokova. Kod domaćih se istaknuo Adrio Bailey s 29 poena i 6 skokova, dok je Deondre Burns ubacio 16 poena. Zanimljivo, Mulaomerović je prije šest sezona upravo sa Sigal Prištinom osvojio kosovsko prvenstvo i Kup, a sada se na isto mjesto vratio kao trener pobjedničke momčadi.

Dinamo u nedjelju gostuje u Zadru, a novi nastup u ENB ligi ima 19. studenog kada će ugostiti Gimle Basket iz Norveške.

ENBL:

Sigal Priština – Dinamo Zagreb 80-82

