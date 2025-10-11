Brat Nikole Jokića ponovno u središtu pažnje: Sud donio presudu nakon incidenta na utakmici

Strahinja Jokić, brat trostrukog NBA MVP-a Nikole Jokića, osuđen je na 12 mjeseci uvjetne kazne zbog incidenta koji se dogodio tijekom doigravanja NBA lige prošle godine. Presuda je izrečena na sudu u Denveru, nakon što je Strahinja priznao krivnju za neovlašteni ulazak na teren i narušavanje javnog reda i mira.

Incident se zbio 22. travnja 2024. nakon utakmice između Denver Nuggetsa i Los Angeles Lakersa, kada su kamere zabilježile trenutak u kojem je Strahinja udario navijača Nicolasa Mayera u lice neposredno nakon posljednjeg zvuka sirene.

Prema navodima tužiteljstva, Mayer je zadobio potres mozga, ogrebotine i devijaciju nosa kao posljedicu udarca.

U početku se Jokićev brat branio tvrdnjom da je reagirao u obrani starije osobe koja se nalazila pored njega, no kasnije je promijenio iskaz i odlučio prihvatiti nagodbu s tužiteljstvom.

NEW: We were in court as Strahinja Jokic, the brother of NBA player Nikola Jokic, pleaded guilty to two charges after viral video back in April of 2024 showed him getting into a fight with a fan at Ball Arena. This morning he pleaded guilty to misdemeanor criminal trespassing and… pic.twitter.com/OxQ76MajFH — Jeremy Jojola (@jeremyjojola) October 10, 2025

Nakon incidenta, Jokićeva obitelj više se ne pojavljuje u publici Ball Arene, gdje Nikola igra domaće utakmice za Denver Nuggetse, već ih prate iz posebne lože kako bi izbjegli slične situacije.

Dok se Strahinja suočava s posljedicama burnog događaja, Nikola Jokić se u međuvremenu priprema za svoju 11. sezonu u NBA ligi, u kojoj će s Nuggetsima pokušati ponoviti uspjeh iz 2023., kada su osvojili naslov prvaka.

