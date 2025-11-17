NBA noć punih preokreta: Boston srušio Clipperse, Zubac do novog double-doublea

Boston Celticsi su kod kuće sa 121-118 svladali Los Angeles Clipperse Ivice Zubca kojima je to sedmi poraz u osam zadnjih utakmica, a poraz su upisali i New Orleans Karla Matkovića.

Zubac je odigrao 33:38 minuta za Clipperse upisavši double-double učinak sa 16 koševa (šut iz igre 6/10), 12 skokova, dvije asistencije te po jednom ukradenom loptom i blokadom. Jaylen Brown bio je najbolji strijelac Bostona s 33 poena, a pratio ga je Payton Pritchard s 30, od čega je osam trica. Boston je u jednom trenutku vodio s čak 24 koševa, a nakon što su zaostajali cijelu utakmicu, Clippersi su smanjili zaostatak na 119-118 kada je je James Harden pogodio tricu 2,6 sekundi prije kraja. Nakon dva Pritchardova slobodna bacanja, Harden je promašio pokušaj za tri poena za izjednačenje u samom startu. Harden je utakmicu završio s 37 koševa osam asistencija i sedam skokova.

New Orleans su doživjeli poraz na svom terenu, bolji od njih su sa 124-106 bili gostujući Golden State Warriorsi kojima je to treća pobjeda zaredom. Warriorse je do pobjede vodio Moses Moody koji je izjednačio rekord franšize sa sedam trica u prvoj četvrtini na putu do ukupno 32 poena, što je njegov osobni rekord. Brandin Podziemski je ubacio 19 koševa, a Jimmy Butler III 18 za Golden State. Stephen Curry, koji nije postigao koš do treće četvrtine, zabio je samo devet koševa. Pelicanse su predvodili Trey Murphy III s 20 poena i Jose Alvarado s 18, a Karlo Matković je odigrao 20 minuta tijekom kojih je uz šut iz igre 2/3 (trice 0/1) zabio četiri koša i upisao dva skoka, tri asistencije i jednu ukradenu loptu.

Najnapetije je bilo u Salt Lake Cityju gdje su domaći Utah Jazz s visokih 150-147 nakon dvostrukog produžetka pobijedili Chicago Bullse, a pobjedu im je osigurao Keyonte George tricom 0,8 sekundi prije kraja. George je utakmicu završio s 33 koša, a najbolji strijelac bio je Lauri Markkanen s 47 ubačaja. Markkanenu je ovo druga utakmica zaredom s 40 poena za Jazz, Isaiah Collier dodao je 16 poena i devet asistencija, a Jusuf Nurkić je sakupio najviše skokova na utakmici, 14. Josh Giddey predvodio je Bullse s 26 poena, 13 asistencija i 12 skokova. Nikola Vučević dodao je 21 poen i 13 skokova. Matas Buzelis i Ayo Dosunmu postigli su po 18 poena.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

San Antonio Spursi su, iako su bili bez svog najbioljeg igrača Victora Wembanyame, kod kuće sa 123-110 nadigrali Sacramento Kingse kojima je ovo šesti uzastopni poraz. De'Aaron Fox postigao je 28 poena i podijelio 11 asistencija protiv svoje bivše momčadi. Wembanyama je prvi put ove sezone propustio utakmicu i to zbog ukočenosti lijeve noge. San Antonio nije posustao bez svog najboljeg igrača, vodeći s osam poena razlike na poluvremenu prije nego što su povećali razliku na 19 poena krajem treće četvrtine. Harrison Barnes dodao je 20 poena za Spurse, dok je Devin Vassell završio sa 16. DeMar DeRozan predvodio je Kingse s 27 poena uz šut iz igre od 12 od 15. Dario Šarić nije konkurirao za sastav Sacramenta.

I utakmica između Dallas Mavericksa i Portland Trail Blazersa odlučena je u produžetku, a slavio je na kraju Dallas sa 138-133. Dallas je ovom pobjedom prekinuo niz od tri poraza, a predvodili su ga s 21 košem svaki Cooper Flagg i P.J. Washington. Daniel Gafford je ubacio 20 poena, uključujući četiri u posljednjim sekundama produžetka. Shaedon Sharpe nije uspio zabiti koš u posljednjih minutu i pol utakmice, a utakmicu je završio s 36 ubačaja te je dodao šest asistencija. Deni Avdija, najbolji strijelac Portlanda ove sezone, je zabio 29 koševa uz sedam asistencija i šest koševa prije nego je napravio pet osobnih.

Nakon produžetka su slavili i Houston Rocketsi koji su kod kuće sa 117-113 nadigrali Orlando Magic, a predvodio ih je Kevin Durant s 35 ubačaja. Alperen Sengun je dodao double-double učinak od 30 poena i 12 skokova. Kod Orlanda najbolji je bio Franz Wagner s 29 poena, dok je Desmond Bane dodao 26.

Brooklyn Nets su nakon četiri poraza konačno ostvarili pobjedu i to protiv Washington Wizardsa koje su na njihovom terenu svladali sa 129-106. Michael Porter Jr. postigao je 34 poena, što je najviše u sezoni, a Tyrese Martin dodao je 20 poena, dok se Nic Claxton pridružio sa 17 poena, osam skokova, sedam asistencija i četiri blokade za Netse. Kyshawn George predvodio je Wizardse, kojima jer voo 11. uzastopni poraz, s 29 poena i pet trica.

Atlanta Hawks su sa 124-122 bili bolji od od domaćih Phoenix Sunsa, zahvaljujući Nickeilu Alexander-Walkeru koji je postigao 16 od svojih 26 poena u zadnjoj četvrtini. Jalen Johnson je ubacio 25 koševa uz 10 skokova za Atlantu koja je nadoknadila zaostatak od 22 koša u zadnjoj četvrtini. Onyeka Okongwu imao je 27 poena, a Dyson Daniels dodao je 11 poena i 12 asistencija za Hawkse, koji su produžili svoj niz pobjeda na pet. Dillon Brooks je ubacio 34 koša, a Devin Booker dodao je 27 za Sunse, kojima je prekinut niz od pet pobjeda. Gubeći 21 koš osam i pol minuta prije kraja utakmice, Hawksi su napravili seriju 20-0 i smanjili zaostatak na 107-106 u zadnjih četiri i pol minute. Sunsi su poveli sa šest poena razlike, ali ponovno nisu mogli zadržati prednost. Alexander-Walker je polaganjem doveo Atlantu u vodstvo 54 sekunde prije kraja, a Hawksi su u završnici pogađali slobodna bacanja i zadržali prednost.

POGLEDAJTE VIDEO: Emotivan govor Marijana Budimira nakon ispadanja s Mundijala