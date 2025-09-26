Ovo bi mogao biti spektakl: Cibona želi legendu hrvatske košarke

Cibona je u srijedu odigrala prvu europsku utakmicu nakon osam godina i upisala pobjedu nad slovačkom Prievidzom. Utakmicu su s tribina Draženova doma pratile mnoge košarkaške legende poput Ace Petrovića, Gordana Giričeka, Zorana Planinića, Nikše Prkačina, Marka Tomasa...

Bio je tu i Bojan Bogdanović koji je nedavno objesio tenisice o klin, a Večernji list piše kako bi se mogao vratiti u hrvatsku košarku. Naime, vodstvo kluba je izrazilo želju da sljedeći predsjednik Cibone bude upravo Babo Bogdanović. Cibona se na sve načine želi iščupati iz velike krize u kojoj je već godinama i postavljanje Bogdanovića za predsjednika bi bio korak naprijed.

Bogdanović ima iskustvo igranja NBA lige deset godina gdje je igrao za šest klubova. U Ciboni je Bojan proveo dvije godine nakon što se vratio iz Reala, a upravo ga je zagrebački klub lansirao dalje prema Euroligi, a onda i NBA-u.

