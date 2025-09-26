REGIJA DO ARABIJE /

Regionalna liga koja to nije: Stigli su Austrijanci i Rumunji, a sada se piše o Bliskom istoku

Foto: Dusan Milenkovic/pixsell

Adriatic iz kratice ABA sve manje ima smisla

26.9.2025.
7:09
Sportski.net
Dusan Milenkovic/pixsell
Regionalna košarkaška liga, ABA, još se od prošle sezone ne može zvati regionalnom jer je u njoj nastupao klub iz Dubaija koji je nakon te sezone dobio i pozivnicu (točnije ju je platio) za Euroligu, a sprema se i novo proširenje "regionalne" lige.

Ona bi mogla postati još manje regionalna, jer kako doznaje Meridian sport, u ABA ligu želi ući novi klub s Bliskog istoka, točnije, iz Saudijske Arabije. Šeik koji vodi neimenovani klub već je posjetio ove prostore i zainteresiran je priključiti se ligi. Inače, prije nekoliko mjeseci potvrđeno je da ćemo ove sezone u ABA ligi gledati rumunjski Cluj i austrijski Beč.

Adriatic iz kratice ABA sve manje ima smisla. Liga se proširila, klubovi će sudjelovati u dvije grupe, a čini se da se sprema dolazak novih bogatih klubova s Bliskog istoka.

