Utah Jazz Bojana Bogdanovića na rubu je ispadanja već u 1. krugu doigravanja Zapada. Noćas po hrvatskom vremenu u petoj utakmici serije u Dallasu, domaći Mavericksi su razbili društvo iz Salt Lake Cityja sa +25. Na kraju je završilo 102-77. Bila je to noć za zaborav za trenera Quina Snydera i njegove najvažnije dvije vedete, Donovana Mitchella i Bojana Bogdanovića. Njih dvoje su kombinirano zabili samo 11 poena. Da, dobro ste pročitali, samo 11... Bojan je odigrao jednu od najgorih utakmica sezone, gledajući po učinku, te je za 28 minuta upisao samo 2 poena uz šut iz igre 0-9, za tricu 0-5, slobodna 2-3, 1 asistenciju i skok. Donovan Mitchell je za 32 minute upisao 9 poena, uz 4-15 šut iz igre, 0-7 za tricu, 2 skoka, jednu asistenciju i oduzetu loptu. Sve je to bilo premalo za raspoloženi Dallas, koji se nalazi na korak do prolaska u drugi krug playoffa. Rudy Gobert zabio je 17 poena uz 11 skokova.

Luka Dončić briljirao je i zasjenio sve zvijezde Utah Jazza. Za 33 minute upisao je 33 poena, 13 skokova i 5 asistencija. Iz igre je gađao 11-22, za tricu 3-10, slobodna 8-12.

