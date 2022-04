Košarkaši Denver Nuggetsa izbjegli su ispadanje u prvom krugu doigravanja NBA lige bez ijedne pobjede svladavši u četvrtom susretu na svom terenu Golden State Warriorse sa 126-121 te tako smanjivši zaostatak na 1-3 u seriji koja se igra na četiri pobjede.

Na krilima glasne podrške s tribina Nuggetsi su predvođeni sjajnim srpskim centrom Nikolom Jokićem i novakom Bonesom Hylandom stvorili prednost i od najvećih 17 razlike u prvom poluvremenu. No, Warriorsi su malo-pomalo dostizali zaostatak da bi 1:20 minuta prije kraja košem Stephena Curryja čak i poveli sa 121-119. No, do kraja dvoboja su Nuggetsi serijom 7-0 ipak izbjegli "metlu". Jokić je pogodio za 121-121, zatim je najpouzdaniji šuter tijekom ove utakmice kod Warriorsa Klay Thompson promašio otvorenu tricu 40 sekundi prije isteka vremena da bi Monte Morris pogodio polaganje za prednost domaćih 123-121 pola minute prije kraja. U sljedećem napadu je Austin Rivers oteo loptu Andrewu Wigginsu, da bi Will Barton tricom na asistenciju Jokića povisio na 126-121 sedam sekundi prije kraja te tako osigurao pobjedu Nuggetsa.

Jokić je vodio Nuggetse sa 37 koševa, Morris je dodao 24, a Hyland je ušavši s klupe ubacio 15, dok su kod Warriorsa najefikasniji bili Stephen Curry sa 33 i Klay Thompson sa 32 ubačaja.

Pobjednik serije Golden State - Denver u drugom će krugu igrati protiv pobjendika serije između Memphis Grizzliesa i Minnesota Timberwolvesa u kojoj je omjer u pobjedama izjednačen na 2-2.

New Orleans Pelicansi poravnali su seriju protiv Phoenix Sunsa, prvih nositelja Zapadne konferencije i čitave lige te prošlogodišnjih finalista, na 2-2 uvjerljivom domaćom 118-103 pobjedom u četvrtoj utakmici. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, domaći su dominirali nastavkom, a predvodio ih je Brandon Ingram sa 30 poena, dok je Jonas Valančiunas dodao 26 uz 15 skokova. Kod Sunsa, koji su i dalje bez ozlijeđenog Devina Bookera, najefikasniji je bio DeAndre Ayton sa 23 ubačaja, no podbacio je iskusni razigravač Chris Paul, iako je imao 11 asistencija upisao je samo četiri koša.

Bolji iz obračuna Phoenixa i New Orleansa u drugom će krugu na boljeg iz dvoboja Utah Jazza i Dallas Mavericksa koji je također poravnat na 2-2 u pbojedama.

Young zakazao

Prvi nositelji Istoka Miami Heat stigao je nadomak prolaska u drugi krug povevši sa 3-1 protiv Atlanta Hawksa svladavši ih u četvrtom susretu na njihovom parketu sa 110-86. Sredinom druge četvrtine domaći Hawksi vodili su sa 37-29, no do odlaska na odmor Heat je napravio seriju 26-4, a 13 poena u tom razdoblju postigao je Jimmy Butler. U nastavku je Miami nastavio dominirati, njegova prednost je rasla i do najvećih 27 razlike, za sigurnu pobjedu kojom je stigao na korak od drugog kruga. Butler je susret kokončao sa 36 pogodaka, dok je DeAndre Hunter sa 24 ubačaja bio najefikasniji kod Atlante za koju je njezin najbolji strijelac Trae Young upisao tek devet ubačaja.

Miamiju tako nedostaje jedna pobjeda za palsman u drugi krug u kojemu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Philadelphia 76-ersa i Toronto Raptorsa u kojemu Sixersi vode sa 3-1 u pobjedama.