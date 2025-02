Francuzi rigaju vatru nakon pobjede! Sjajnu atmosferu u Jazinama zasjenili sramotni povici

Hrvatska košarkaška reprezentacija vratila se u slavne zadarsku dvoranu Jazine nakon 21 godinu. Francuska je ipak bila prejaka te se Hrvatska porazom oprostila od Eurobasketa. U dvorani je vladala sjajna atmosfera, no osim rezultata jedna sramotna situacija zasjenila je povratak u kultnu dvoranu.

Naime, francuski L'Equipe raspisao se o sramotnim povicima pojedinih navijača zbog kojeg bi HKS mogao ispaštati. Najprije su se u drugoj četvrtini mogli čuti ustaški povici I pjesma 'Boj se nije bije, ustaški se barjak vije", ali ono što je Francuzima najviše zasmetalo bili su određeni rasistički povici

"S tribina dvorane Jazine čule su se rasističke uvrede prema francuskim igračima i to u trenucima kada je bilo jasno da Hrvatska gubi i ispada iz utrke za EuroBasket", pišu Francuzi.

"Nakon rasističkih uvreda na račun naših nekoliko igrača u Zadru, tijekom utakmice protiv Hrvatske, poslat ćemo pismo Fibi u kojem ćemo osuditi ove neprihvatljive postupke", piše francuski košarkaški savez u svojoj objavi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Cijelu je situaciju komentirao i francuski GM Boris Diaw:

"Mi smo napravili sve s naše strane. Sada je na FIBA-i da izvuče svoje zaključke incidenta kojeg se nipošto ne smije umanjiti"

Prema francuskome tjedniku najdeblji kraj u uvredama dobio je francuski košarkaš Yoan Makoundou.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"S tribina Jazina odjekivalo je "Je*i se Makoundou" dok se on žalio sucima da je meta uzvika kojima se oponaša majmunsko glasanje. Makoundou to nije umislio jer je par hrvatskih idiota golih do pasa uhvaćeno kako majmunski huču. Makoundoua je na to zagrlilo par suigrača, koji su mi rekli da ostane priseban. On je odmah nakon zadnjeg zvižduka otrčao u svlačionici. Naravno, zgrožen", prenosi L'Equipe.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači Atletica već krenuli s provokacijama. Ancelotti: 'Morat ćete mi objasniti što je to tweet'

Tekst se nastavlja ispod oglasa