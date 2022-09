Prije dva dana protiv Italije, u porazu doduše, pokazao je da zna i može biti kvalitetan u davanju tona igre i itekako upotrebljiv u rotaciji, ali danas je svoju kreaciju udvostručio protiv Ukrajine, u ključnoj utakmici za hrvatske košarkaše u skupini C EuroBasketa.

Dominik Mavra odlično je na jedinici zamijenio Jalena Smitha i Ukrajincima zadao glavobolje u tom probijanju prve linije obrane i distribuiranju lopte, što pod koš, što van ili sa strane. Svojom brzinom i dinamikom oplemenio je bekovske postavke i postao osvježenje u reprezentaciji. Uz njega, Bogdanović je i u ovoj utakmici stavio 27 poena, kao i u prošloj...

Mavra kreirao i zabijao

Uz to, Mavra je i zabijao. U petoj utakmici hrvatske košarkaške reprezentacije na turniru u Milanu Dominik Mavra postigao je 13 poena.

"Moram pohvaliti Mavru, zbog kreacije dok je bio na parketu", kazao je izbornik hrvatske košarkaške Damir Mulaomerović.

Aco Petrović, bivši proslavljeni košarkaš, danas je jedan od najboljih hrvatskih košarkaških trenera i najvećih naših košarkaških autoriteta. Njegova riječ itekako ima težinu, Aco košarku ima u malom prstu. Bivši izbornik Hrvatske u tri mandata i zadnje Brazila, bivši trener Cibone u dva mandata i ostalih brojnih klubova, od Hrvatske preko Španjolske dva puta i Poljske do Italije i zemlje košarke Litve, te Bosne i Hercegovine. Aco ima jedinstven potpis u košarci i bogato iskustvo.

'Zaslužio je i veću minutažu'

"Gledajte, sasvim je jasno da jedno takvo kvalitetno prvenstvo možete odigrati s praktično 6 ili 7 igrača. Logično je, stoga, bilo da Mulaomerović mora potražiti određena rješenja na klupi i sva sreća u prvim utakmicama, što se tiče back-up playa, tu je u prvoj rotaciji bio Lovro Gnjidić, tek potom Mavra. Međutim, Dominik Mavra je apsolutno zaslužio i nadamo se i veću minutažu ukoliko bude dobro igrao. Sad je u krajnjoj liniji Mulaomeroviću lakše jer je u dvije iznimno praktički teške utakmice, protiv Italije i Ukrajine, Mavra donio stabilnost i ukazao se kao praktički još jedan igrač u rotaciji, što u nekakvim daljnjem raspletu, bez obzira protiv koga igrali u osmini finala ili eventualno nadamo se poslije u četvrtfinalu, je dobra vijest. Tako da praktički u par minuta Ramljaka koji je postigao iznimno važnu tricu kada se nitko to od njega nije nadao, prema tome svaki dobitak igrača sa klupe je nemjerljivo fantastičan", objašnjava nam dobru reakciju s klupe hrvatskih košarkaša protiv Ukrajinaca...

Nokaut faza

"Međutim, na kraju krajeva, sad smo došli do nokauta. Sve ovo dosad trebamo zaboraviti, trebamo vidjeti i suparnike doduše i ja, bez obzira što je pobjeda Italije protiv Velike Britanije očekivana, nekako, neću kazati sa zebnjom očekujem, nego i Talijani su vidjeli, s obzirom na posljednje minute, da je bilo očiglednog kalkuliranja na našoj utakmici. Talijani su svakako četvrti u grupi C, pobijedili oni ili ne. Međutim, treba vidjeti hoće li i oni u nekakve kalkulacije".

Aco nam je kazao kako se utakmica Hrvatska - Ukrajina praktički iščitavala na način da smo od početka znali što želimo, a to je pobjeda i treća pozicija. "Treba vidjeti još rezultate Poljske i Velike Britanije koja još uvijek može preokrenuti. U slučaju da Talijani izgube Hrvatska može biti druga u skupini, pa se opet sve mijenja", istaknuo je Aco...

"Ne treba još donositi neke završne odluke. No, treba reći da je hrvatska košarkaška reprezentacija na čitavom dosadašnjem dijelu turnira igrala toplo-hladno. Imali smo perioda kad smo izgledali sjajno, kad smo u postavi s Mavrom otišli na 12 razlike. Međutim, kraj druge četvrtine praktički je odveo utakmicu u egal. U drugom poluvremenu bilo je vidljivo da polako nastupa nervoza, ali dvije uzastopne trice, jedne Simona i druge Bogdanovića, kao i serija 9-0, odvele su susret u one vode koje mi želimo. Znači pobjedu do osam razlike što je najbolji mogući rezultat za Hrvatsku", završio je Aco Petrović.