Zadarski forum postao arena europskog spektakla

U nedjelju, 21. lipnja 2026. godine, ikonični zadarski Forum pretvorio se po prvi put u jedinstvenu pozornicu na otvorenom za vrhunski sportski spektakl.

Četvrti ‘Memorijal Damir Zrilić’, u savršenoj organizaciji Boksačkog kluba Ares Diabolik Zadar, u spomen na legendarnog zadarskog trenera i pedagoga, nakon prethodnih vrhunskih izdanja u Jazinama i Višnjiku, ušao je u antičku jezgru, u srce Zadra, na jednu od najljepših europskih pozornica – ispred crkve sv. Donata, najprepoznatljivijeg simbola Zadra kao spoja antičke baštine, ranokršćanske tradicije i identiteta grada kroz stoljeća. Zadar je i poznat kao Donatov grad.

Na Memorijalu su, pred zagrijanom zadarskom publikom i već brojnim turistima, uz najbolje zadarske mlade boksače, nastupili sudionici iz Hrvatske, Mađarske, Ukrajine, Slovačke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Češke i Italije.

Foto: Četvrti 'Memorijal Damir Zrilić'

U nezaboravnoj večeri boksa, u jedinstvenom ambijentu pod zvijezdama ispred Svetog Donata na ispunjenom i pretijesnom zadarskom Forumu, nakon 16 odličnih boksačkih mečeva, za najboljeg boksača 4. Memorijala Damira Zrilića proglašen je najbolji zadarski boksač Petar Krešimir Knežević (Sveti Donat Zadar).

Za najboljeg mladog boksača proglašen je Andrija Jurišić (Ares Diabolik Zadar).

Posebnu nagradu primio je Elvis Mahmutović (Arena Pula) koji je nokautom završio meč u superteškoj kategoriji.

Najbolji strani boksač je reprezentativac Mađarske Soma Mester.

Četvrti ‘Memorijal Damira Zrilića’ svečano je otvorio zadarski gradonačelnik Šime Erlić uz predsjednika Hrvatskog boksačkog saveza Bonu Bošnjaka te glavne organizatore Niku Marketina i Vedrana Bajla iz Boksačkog klub Ares Diabolik Zadar, koji su na početku spektakla na Forumu dodijelili i plakete najzaslužnijima za vrhunsku organizaciju Memorijala u spomen na velikog zadarskog trenera i pedagoga.

U uvodnim sparinzima i šest mečeva u prvom dijelu bogatog i sadržajnog programa na Forumu predstavile su se mlade nade hrvatskog i zadarskog boksa koji desetljećima ima bogatu i slavnu tradiciju, a posljednjih godina Zadar ponovo postaje jedno od vodećih središta hrvatskog boksa.

Pobjede u mečevima mladih snaga, a svi su pružili maksimum u prekrasnom ambijentu koji ih je nadahnuo da se predstave u najljepšem svjetlu, izborili su: Marin Perišić (Kralj Tomislav Zagreb), Hrvoje Radoš (Ares Diabolik Zadar), kadetski prvak Hrvatske iz Delte Zadar Ivan Miljanić koji je pobijedio Andreasa Kolegu iz Aresa; juniorski superteškaš Luka Buovac iz najstarijeg gradskog kluba BK Zadra, te Torcidin senior U-23 Luka Petar Pavičić koji je u srednjoj kategoriji do 75 kg pobijedio slovenskog reprezentativca Luku Bronića.

Mlađi senior Marko Kraljević Antunović (Kralj Tomislav Zagreb) žestoko se borio protiv Slovenca Lea Babnika koji je pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca.

U glavnom večernjem spektaklu, program od 10 boksačkih mečeva otvorio je zadarski junior Ivano Tur iz Aresa Diabolika koji je u neizvjesnom meču, uz žestoko bodrenje svih prijatelja i zadarske publike, tijesnom podijeljenom odlukom svladao Andrea Korkoša iz Slovačke.

Andrija Jurišić, junior Aresa Diabolika, pobijedio je jednoglasnom odlukom Slovaka Filipa Trubačika u meču za kojeg je perspektivni Aresov junior primio trofej za najboljeg mladog boksača 4. Memorijala Damira Zrilića.

Foto: Četvrti 'Memorijal Damir Zrilić'

Torcidin srčani, bespoštedni senior Filip Mimica, ovogodišnji viceprvak Hrvatske do 65 kg, tri se runde žestoko borio s mađarskim prvakom Markom Balogom koji je podijeljenom odlukom dobio prednost kod sudaca.

Zagrepčanin Bruno Filipčić (Omega Zagreb) do 75kg također je pružio uzbudljivu borbu protiv mađarskog prvaka Some Mestera koji je na kraju za žestoki dvoboj proglađen najboljim stranim boksačme 4. Memorijala.

U ring se nakon 10-tomjesečne stanke nakon Svjetskog prvenstva u Liverpooliu i odmora od boksa vratila prva hrvatska boksačka olimpijka Nikolina Ćaćić, viceprvakinja u mlađim seniorkama Europe i svijeta te viceprvakinja Europe za seniorke U-23, koja se u povratničkom meču na spektaklu na zadarskom Forumu, borila protiv mlade, tek 20-togodišnje, beskompromisne Fani Viličić, koja trenira u Kralju Tomislavu iz Čapljine, a odrasla je i stasala u Zagrebu. Fani je veliku perspektivu pokazala i lani u finalu Prvenstva Hrvatske kada je osvojila srebro protiv nemjerljivo iskusnije prvakinje Sare Beram.

Nikolina Ćaćić morala je dati sve što može u ovom trenutku protiv neumorne Fani, a pobjeda naše prve olimpijke, koja se vraća u natjecateljski ritam, kod sudaca nije bila upitna.

Pulski div od 130 kg, istarski Veli Jože, prvak Hrvatske do 23 godine Elvis Mahmutović (Arena Pula) nokautom je završio meč protiv Slovenca Anže Perka. Mahmutović je ovoga proljeća trijumfirao u Zadru na Prvenstvu Hrvatske do 23 godine (pobijedio i trofejnog Lovru Pavčeca), a pobjedu na Forumu proslavio je emotivno i srčano kao i nedavno u zadarskim Jazinama. Za dominantnu izvedbu i nokaut nagrađen je posebnom sponzorskom nagradom organizatora 4. Memorijala.

Viceprvak Hrvatske do 70 kg, vrijedni, borbeni Mario Krluk iz solinske Salone, borio se u svom stilu, bez predaha do kraja protiv mađarskog reprezentativca Gerga Szaraza kojem su suci dali prednost podijeljenom odlukom.

U borbi večeri, višestruki državni prvak i reprezentativac Petar Krešimir Knežević u srednjoj kategoriji do 75 kg, ljubimac zadarske publike, svladao je iskusnog slovenskog Ukrajinca Iliju Liscuka također podijeljenom odlukom sudaca u meču u kojem nijedan suparnik nije napravio korak unatrag. Knežević, zasluženo je za trijumf pred oduševljenim gledalištem upravo pred Crkvom Svetog Donata, čijim se imenom diči i njegov klub, primio nagradu za najboljeg boksača 4. Memorijala Damira Zrilića, kao što je nedavno proglašen i za najboljeg boksača 8. Zagreb Grand Prixa te drugi put zaredom za najboljeg tehničara na Prvenstvu Hrvatske u Slavonskom Brodu.

Publiku je na noge dignuo i meč u poluteškoj kategoriji između domaćeg dečka iz Turnja Franka Pedišića, člana zadarskog Bandoga i prvaka Hrvatske za seniore do 23 godine protiv još jednog člana zadarskog Svetog Donata, Zagrepčanina Frane Petričevića, osvajača brončanih medalja na ovogodišnjem Prvenstvu Hrvatske U-23 i na seniorskom u Slavonskom Brodu.

U dvoboju bez kalkulacija s puno teških razmjena, pobjednika je odlučila jaka serija Pedišića za brojanje Petričeviću u trećoj rundi.

Vrhunski boksački spektakl na Forumu zaključio je novi Ukrajinac u zagrebačkoj Lokomotivi Stavr Tebenko, koji je stigao na preporuku prekaljenog ukrajinskog stručnjaka Vladimira Zolotareva u zadarskom Svetom Donatu, u kategoriji do 85 kg ekspresnim prekidom i predajom u prvoj rundi debitirao u hrvatskom ringu protiv Mađara Laszsla Dunaija.

Foto: Četvrti 'Memorijal Damir Zrilić'

Uz boksačke mečeve u ekshibicijskom programu nastupio je poznati zadarski borac u pro-wrestlingu Kris Jokić protiv talijanskih show-hrvača, a u jiu-jitsu borbi nastupili su trofejni majstori Ivan Dabro i Leo Žuža.

U glazbenom dijelu programu uz zadarske mažoretkinje i plesačice, publiku su vokalnim i instrumentalnim izvedbama oduševili mladi zadarski glazbenici Nina Vujević i Leo Radoš kao plesačice zadarakog plesnognstudija GrowFam i Vitezova vranskih.

Spektakl na monumentalnom, bezvremenskom Forumu podignuo je 4. Memorijal Damira Zrilića na još višu razinu i postavio standarde za sljedeće, još spektakularnije organizacije Memorijala.