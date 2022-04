Krajem ovog mjeseca, točnije 23. travnja, na kultnom Wembleyju Tyson Fury branit će naslov prvaka teške kategorije protiv Dilliana Whytea. Popularni Fury inače se redovito javlja putem društvenih mreža, gdje najčešće vrijeđa i ismijava svoje protivnike, ali i komentira aktualna događanja.

Ipak, kao dio priprema za meč s Whyteom, Fury je taj posao prepustio svojem timu. Nešto manje od tri tjedna prije borbe, Fury je ipak odlučio poslati poruku svojim obožavateljima.

Whyte je inače veliki prijatelj našeg boksača Alena Babića. Dvojac je zajedno trenirao te su često bili sparing partneri, a Whyte je jedan od ljudi koji brinu o karijeri hrvatskog boksača. Upravo mu je Whyte dao nadimak "Savage" (Divljak) te ga je najavio kao veliku nadu teške kategorije. Danas se stalno čuju, naravno, ipak su suradnici, ali i prijatelji.

Velika borba

Babić je uvjeren da će se Fury teško provesti protiv Whytea:

"Ma baš je pravi profi boksač, s malim rukavicama, ekstremno je opasan, za bilo koga na svijetu. Za duže neke sparinge nije nešto iskreno. Mi radimo 100 udaraca po rundi, pa je nama lako raditi sparinge, ali za profi meč s malim rukavicama, Dillian Whyte je ekstremno opasan čovjek i zna posao. Tyson Fury ako ne bude najbolji do sad, imat će teške probleme, čeka ga pakao u ringu", rekao je nedavno.

A sada se Fury odlučio javiti i "pecnuti" velikog prijatelja našeg Babića, ujedno čovjeka s kojim će uskoro u ring. Na društvenim mrežama je objavio snimku na kojoj se javlja:

"Bok ljudi, Tyson Fury ovdje. Samo brzi update o tome kako mi je sjajno u kampu gdje se pripremam za meč koji će se održati za manje od tri tjedna. Jedva čekam vas sve vidjeti u zadimljenom Wembleyju. Dillian Whyte će biti j*beno nokautiran! Jedva čekam vas sve vidjeti, moje vjerne obožavatelje. Bog vas blagoslovio", kratko je poručio Fury.

Fury i Whyte otvoreno se ne podnose, što bi ovaj meč samo trebalo učiniti zanimljivijim. Otkrio nam je to upravo Babić u jednom razgovoru:

"Ma Dillian Whyte otvoreno ne voli Tysona Furyja, tako da ćemo dobiti jednu staru priču o dva boksača koja se ne vole, kako je to nekad bilo. Danas ima jako puno poštovanja u boksu. Dobit ćemo jedan pravi boksački old school 'masakr'. Uf, jedva čekam", rekao nam je The Savage.